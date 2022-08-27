В окупованій Михайлівці знайшли мертвим ще й "керівника поліції"

У тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області знайшли мертвим колаборанта, який називав себе "керівником поліції".

Джерело: Укрінформ з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію

Дослівно ОВА: "Підтверджуємо інформацію про те, що в Михайлівці знайдений повішеним Андрій Рижков, який називав себе керівником поліції в окупованій Михайлівці".

Деталі: Як пише Укрінформ, Рижков колись був українським прикордонником.

Після виходу у відставку заснував громадську організацію з патріотичною назвою "Прикордонники Михайлівщини". Сам звернувся до загарбників і запропонував себе в якості "начальника поліції".

Що передувало: 24 серпня у тимчасово окупованому селищі Михайлівка на Запоріжжі внаслідок підриву авто загинув "гауляйтер" Іван Сушко.

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