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В окупованій Михайлівці знайшли мертвим ще й "керівника поліції"

Катерина ТищенкоСубота, 27 серпня 2022, 20:33
Михайлівка Запорізької області

У тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області знайшли мертвим колаборанта, який називав себе "керівником поліції".

Джерело: Укрінформ з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію

Дослівно ОВА: "Підтверджуємо інформацію про те, що в Михайлівці знайдений повішеним Андрій Рижков, який називав себе керівником поліції в окупованій Михайлівці".

Деталі: Як пише Укрінформ, Рижков колись був українським прикордонником.

Після виходу у відставку заснував громадську організацію з патріотичною назвою "Прикордонники Михайлівщини". Сам звернувся до загарбників і запропонував себе в якості "начальника поліції".

Що передувало: 24 серпня у тимчасово окупованому селищі Михайлівка на Запоріжжі внаслідок підриву авто загинув "гауляйтер" Іван Сушко.

Читайте також: Як стати гауляйтером. Історії колаборантів Запоріжжя від "опоблоківця" Балицького до ноунейма Сауленка

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Передісторія:

  • В окупованому Бердянську Запорізької 26 серпня пролунав вибух – від осколкових поранень загинув так званий "заступник керівника ДАІ" міста Олександр Колєсніков. 
  • 23 серпня стало відомо, що у Херсонській області підірвали колаборанта, який займав посаду "заступника" так званого "глави департаменту внутрішньої політики" Ігоря Телегіна, однак він вижив. 

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Теми: Запорізька областьокупаціяколабораціявійна
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