В окупованій Михайлівці знайшли мертвим ще й "керівника поліції"
У тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області знайшли мертвим колаборанта, який називав себе "керівником поліції".
Джерело: Укрінформ з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію
Дослівно ОВА: "Підтверджуємо інформацію про те, що в Михайлівці знайдений повішеним Андрій Рижков, який називав себе керівником поліції в окупованій Михайлівці".
Деталі: Як пише Укрінформ, Рижков колись був українським прикордонником.
Після виходу у відставку заснував громадську організацію з патріотичною назвою "Прикордонники Михайлівщини". Сам звернувся до загарбників і запропонував себе в якості "начальника поліції".
Що передувало: 24 серпня у тимчасово окупованому селищі Михайлівка на Запоріжжі внаслідок підриву авто загинув "гауляйтер" Іван Сушко.
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Передісторія:
- В окупованому Бердянську Запорізької 26 серпня пролунав вибух – від осколкових поранень загинув так званий "заступник керівника ДАІ" міста Олександр Колєсніков.
- 23 серпня стало відомо, що у Херсонській області підірвали колаборанта, який займав посаду "заступника" так званого "глави департаменту внутрішньої політики" Ігоря Телегіна, однак він вижив.