В оккупированной Михайловке нашли мертвым еще и "начальника полиции"

Во временно оккупированной Михайловке Запорожской области нашли мертвым коллаборанта, называвшего себя "начальником полиции".

Источник: Укринформ со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию

Дословно ОВА: "Подтверждаем информацию о том, что в Михайловке найден повешенным Андрей Рыжков, называвший себя руководителем полиции в оккупированной Михайловке".

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Детали: Как пишет Укринформ, Рыжков когда-то был украинским пограничником.

После ухода в отставку основал общественную организацию с патриотическим названием "Пограничники Михайловщины". Сам обратился к захватчикам и предложил себя в качестве "начальника полиции".

Что предшествовало: 24 августа во временно оккупированном поселке Михайловка Запорожской области в результате подрыва авто погиб "гауляйтер" Иван Сушко.

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