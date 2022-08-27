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В оккупированной Михайловке нашли мертвым еще и "начальника полиции"

Катерина ТищенкоСуббота, 27 августа 2022, 20:33
Михайловка Запорожской области

Во временно оккупированной Михайловке Запорожской области нашли мертвым коллаборанта, называвшего себя "начальником полиции".

Источник: Укринформ со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию

Дословно ОВА: "Подтверждаем информацию о том, что в Михайловке найден повешенным Андрей Рыжков, называвший себя руководителем полиции в оккупированной Михайловке".

Детали: Как пишет Укринформ, Рыжков когда-то был украинским пограничником.

После ухода в отставку основал общественную организацию с патриотическим названием "Пограничники Михайловщины". Сам обратился к захватчикам и предложил себя в качестве "начальника полиции".

Что предшествовало: 24 августа во временно оккупированном поселке Михайловка Запорожской области в результате подрыва авто погиб "гауляйтер" Иван Сушко.

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Предыстория:

  • В оккупированном Бердянске Запорожской области 26 августа прогремел взрыв – от осколочных ранений скончался так называемый "заместитель руководителя ГАИ" города Александр Колесников.
  • 23 августа стало известно, что в Херсонской области взорвали коллаборанта, занимавшего должность "заместителя" так называемого "главы департамента внутренней политики" Игоря Телегина, однако он выжил.

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Темы: Запорожская областьоккупацияколлаборационизмвойна
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