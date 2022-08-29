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Обстріл Енергодара: вже відомо про 10 поранених

Роман ПетренкоПонеділок, 29 серпня 2022, 09:25
Обстріл Енергодара: вже відомо про 10 поранених
обстріл енергодара, фото: мер

Станом на ранок 29 серпня відомо про 10 людей, які отримали осколкові поранення різного ступеня важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара Запорізької області.

Джерело: мер міста Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Двох з них госпіталізовано до відділення  інтенсивної терапії у важкому стані.

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Знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок, припаркованих біля будинків 4, 8 та 18 на Воїнів-Інтернаціоналістів.

Очевидно, так рашисти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Вночі Орлов повідомив, що в окупованому Енергодарі росіяни обстрілюють два мікрорайони.

Теми: ЕнергодаробстрілвійнаРосія
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