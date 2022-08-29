Обстріл Енергодара: вже відомо про 10 поранених
Понеділок, 29 серпня 2022, 09:25
Станом на ранок 29 серпня відомо про 10 людей, які отримали осколкові поранення різного ступеня важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара Запорізької області.
Джерело: мер міста Дмитро Орлов у Telegram
Пряма мова Орлова: "Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані.
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Знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок, припаркованих біля будинків 4, 8 та 18 на Воїнів-Інтернаціоналістів.
Очевидно, так рашисти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє".
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Нагадаємо: Вночі Орлов повідомив, що в окупованому Енергодарі росіяни обстрілюють два мікрорайони.