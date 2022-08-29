Обстрел Энергодара: уже известно о 10 раненых

По состоянию на утро 29 августа известно о 10 людях, получивших осколочные ранения разной степени тяжести в результате ночного обстрела жилых кварталов Энергодара Запорожской области.

Источник: мэр города Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь Орлова: "Двое из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

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Уничтожены и повреждены по меньшей мере 20 автомобилей, припаркованных возле домов 4, 8 и 18 на Воинов-Интернационалистов.

Очевидно, так рашисты "отработали" свой сценарий в преддверии приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения террористов не останавливает".

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Напомним: Ночью Орлов сообщил, что в оккупированном Энергодаре россияне обстреливают два микрорайона.