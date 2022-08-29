РФ влаштовує "криваву виставу" в Енергодарі, щоб приховати свої "ядерні" злочини – ОП

Наслідки обстрілу Енергодара в ніч проти 29 серпня, скрін з відео в Twitter Подоляка

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія системно обстрілює Енергодар, щоб приховати свої "ядерні" злочини, зробити "картинку" для пропаганди та звинуватити ЗСУ.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Цинічний і системний обстріл Росією окупованого Енергодара — це організована кривава вистава, мета якої — залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили України та замаскувати свої "ядерні" злочини. Варварам байдуже, скільки людей убити заради пропагандистської картинки".

Цинічний і системний обстріл Росією окупованого Енергодара — це організована кривава вистава, мета якої — залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили 🇺🇦 та замаскувати свої «ядерні» злочини. Варварам байдуже, скільки людей убити заради пропагандистської картинки. pic.twitter.com/4yvMIXzpfm August 29, 2022

Передісторія: В ніч проти 29 серпня Росія завдала ударів по житловим кварталам окупованого Енергодара, внаслідок чого отримали отколкові поранення щонайменше 10 людей.