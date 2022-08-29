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РФ влаштовує "криваву виставу" в Енергодарі, щоб приховати свої "ядерні" злочини – ОП

"Українська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 11:28
Наслідки обстрілу Енергодара в ніч проти 29 серпня, скрін з відео в Twitter Подоляка

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія системно обстрілює Енергодар, щоб приховати свої "ядерні" злочини, зробити "картинку" для пропаганди та звинуватити ЗСУ.

Джерело: Подоляк у Twitter 

Пряма мова: "Цинічний і системний обстріл Росією окупованого Енергодара — це організована кривава вистава, мета якої — залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили України та замаскувати свої "ядерні" злочини. Варварам байдуже, скільки людей убити заради пропагандистської картинки".  

Передісторія: В ніч проти 29 серпня Росія завдала ударів по житловим кварталам окупованого Енергодара, внаслідок чого отримали отколкові поранення щонайменше 10 людей.

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Теми: ЕнергодарОфіс президентавійнаЗАЕС
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