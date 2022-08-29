РФ устроивает "кровавое представление" в Энергодаре, чтобы скрыть свои "ядерные" преступления – ОП

Последствия обстрела Энергодара в ночь на 29 августа, скрин с видео в Twitter Подоляка

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия системно обстреливает Энергодар, чтобы скрыть свои "ядерные" преступления, сделать "картинку" для пропаганды и обвинить ВСУ.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Циничный и системный обстрел Россией оккупированного Энергодара – это организованное кровавое представление, цель которого – запугать местное население, обвинить Вооруженные Силы Украины и замаскировать свои "ядерные преступления". Варварам безразлично, сколько людей убить ради пропагандистской картинки".

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Цинічний і системний обстріл Росією окупованого Енергодара — це організована кривава вистава, мета якої — залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили 🇺🇦 та замаскувати свої «ядерні» злочини. Варварам байдуже, скільки людей убити заради пропагандистської картинки. pic.twitter.com/4yvMIXzpfm — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 29, 2022

Предыстория: В ночь на 29 августа Россия нанесла удары по жилым кварталам оккупированного Энергодара, в результате чего получили осколочные ранения по меньшей мере 10 человек.