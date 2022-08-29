Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ устроивает "кровавое представление" в Энергодаре, чтобы скрыть свои "ядерные" преступления – ОП

"Украинская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 11:28
РФ устроивает кровавое представление в Энергодаре, чтобы скрыть свои ядерные преступления – ОП
Последствия обстрела Энергодара в ночь на 29 августа, скрин с видео в Twitter Подоляка

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия системно обстреливает Энергодар, чтобы скрыть свои "ядерные" преступления, сделать "картинку" для пропаганды и обвинить ВСУ.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Циничный и системный обстрел Россией оккупированного Энергодара – это организованное кровавое представление, цель которого – запугать местное население, обвинить Вооруженные Силы Украины и замаскировать свои "ядерные преступления". Варварам безразлично, сколько людей убить ради пропагандистской картинки".

Реклама:

Предыстория: В ночь на 29 августа Россия нанесла удары по жилым кварталам оккупированного Энергодара, в результате чего получили осколочные ранения по меньшей мере 10 человек.

Темы: ЭнергодарОфис президентавойнаЗАЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Энергодар
В штабе ОМОНа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв: залетел украинский дрон
На совещание оккупантов в Энергодаре "залетел" дрон: ранен полковник МВД России – разведка
Персонал ЗАЭС сопротивляется требованию оккупантов запустить блок №4 – "Энергоатом"
Последние новости
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
Все новости...
Реклама: