В Николаеве и Херсоне раздаются мощные взрывы
Понедельник, 29 августа 2022, 15:36
В Николаеве и временно оккупированном Херсоне раздаются мощные взрывы, местное население призывают находиться в укрытиях.
Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич, Суспільне
Прямая речь Сенкевича: "В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие".
Детали: Кроме того, в Херсоне слышны звуки взрывов.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил о плотном обстреле центра города: "Есть еще выходы ракет. Не выходим из хранилища".
Обновлено: Ким добавил, что оккупанты в Николаеве обстреливают жилые дома. По его словам, есть погибший прохожий и гражданские в домах.
Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что в городе раздается сирена и слышны звуки взрывов.
ВИДЕО ДНЯ
Напомним:
- 29 августа оперативное командование "Юг" подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.
- Вооруженные силы Украины 29 августа нанесли удар по Бериславскому машиностроительному заводу в Херсонской области, куда оккупанты стянули технику и живую силу.
- В оккупированной Новой Каховке в Херсонской области 29 августа объявили "эвакуацию с рабочих мест".