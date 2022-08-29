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В Николаеве и Херсоне раздаются мощные взрывы

Мазуренко Алена Понедельник, 29 августа 2022, 15:36
иллюстративное фото обстрелов Николаева, Facebook Кима

В Николаеве и временно оккупированном Херсоне раздаются мощные взрывы, местное население призывают находиться в укрытиях.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич, Суспільне

Прямая речь Сенкевича: "В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие".

Детали: Кроме того, в Херсоне слышны звуки взрывов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил о плотном обстреле центра города: "Есть еще выходы ракет. Не выходим из хранилища".

Обновлено: Ким добавил, что оккупанты в Николаеве обстреливают жилые дома. По его словам, есть погибший прохожий и гражданские в домах.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что в городе раздается сирена и слышны звуки взрывов.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 29 августа оперативное командование "Юг" подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.
  • Вооруженные силы Украины 29 августа нанесли удар по Бериславскому машиностроительному заводу в Херсонской области, куда оккупанты стянули технику и живую силу.
  • В оккупированной Новой Каховке в Херсонской области 29 августа объявили "эвакуацию с рабочих мест".

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Темы: НиколаевХерсонобстрелвойна
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