В Николаеве и Херсоне раздаются мощные взрывы

В Николаеве и временно оккупированном Херсоне раздаются мощные взрывы, местное население призывают находиться в укрытиях.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич, Суспільне

Прямая речь Сенкевича: "В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие".

Детали: Кроме того, в Херсоне слышны звуки взрывов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил о плотном обстреле центра города: "Есть еще выходы ракет. Не выходим из хранилища".

Обновлено: Ким добавил, что оккупанты в Николаеве обстреливают жилые дома. По его словам, есть погибший прохожий и гражданские в домах.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что в городе раздается сирена и слышны звуки взрывов.

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