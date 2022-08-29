Земельні афери Медведчука: суд арештував 3 ділянки Марченко

На Львівщині суд наклав арешт на 3 земельні ділянки загальною вартістю понад 2 мільйона гривень, які незаконно опинились у власності Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука, триває процедура їх передачі в управління держави.

Джерело: СБУ, поліція Львівщини, прокуратура Львівської області, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "За попередньою інформацією, у 2009 році райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству. При цьому не було зроблено жодних змін у "Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності".

Згодом підприємці, з метою заволодіти активами "на законних підставах", внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на 3 окремі ділянки та оформили їх як власність компанії.

На захопленій таким чином землі, розташованій у туристично привабливому регіоні Стрийщини, зловмисники розпочали будівництво об’єктів туристичної інфраструктури.

У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що кінцевим бенефіціаром вищезгаданої компанії є Оксана Марченко, внесена до санкційних списків РНБО".

Деталі: Сколівський районний суд задовільнив ініційований СБУ позов щодо арешту цих об’єктів нерухомого майна.

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Триває процедура передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про ТОВ "Форпостінвест", що належить Марченко, та землю у селі Волосянка біля Славського.

Нагадаємо: Правоохоронці також розслідують незаконне заволодіння землею на Закарпатті фірмою, яка належить дружині Медведчука.

Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

За ініціативою ДБР суд також наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам народних депутатів України Віктора Медведчука та Тараса Козака. На цих рахунках знаходилось понад 40 млн грн.

27 квітня 2022 року ДБР проводило обшуки на 22 об'єктах на Львівщині, які належать родичам нардепів.

4 травня працівники Територіального управління ДБР Львова проводили чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами депутатів. Слідчі дії відбувалися за шістьма адресами, одна з них – на Київщині, решта - на території Львівської області.