Земельные аферы Медведчука: суд арестовал 3 участка Марченко

Во Львовской области суд наложил арест на 3 земельных участка общей стоимостью более 2 миллионов гривен, которые незаконно оказались в собственности Оксаны Марченко, супруги Виктора Медведчука, продолжается процедура их передачи в управление государства.

Источник: СБУ, полиция Львовщины, прокуратура Львовской области, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "По предварительной информации, в 2009 году райгосадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию. При этом не было сделано никаких изменений в "Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности".

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Впоследствии предприниматели, с целью завладения активами "на законных основаниях", внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный надел на 3 отдельных участка и оформили их как собственность компании.

На захваченной таким образом земле, расположенной в туристически привлекательном регионе Стрыйщины, злоумышленники приступили к строительству объектов туристической инфраструктуры.

В ходе следственно-оперативных действий установлено, что конечным бенефициаром вышеупомянутой компании является Оксана Марченко, внесенная в санкционные списки СНБО".

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Детали: Сколевский районный суд удовлетворил инициированный СБУ иск по аресту этих объектов недвижимого имущества.

Продолжается процедура передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о принадлежащем Марченко ООО "Форпостинвест" и земле в селе Волосянка возле Славского.

Напомним: Правоохранители также расследуют незаконное завладение землей на Закарпатье фирмой, принадлежащей супруге Медведчука.

Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

По инициативе ГБР суд также наложил арест на корпоративные права и счета хозяйствующих субъектов, принадлежащих родственникам народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. На этих счетах находилось более 40 млн. грн.

27 апреля 2022 года ГБР проводило обыски на 22 объектах Львовской области, которые принадлежат родственникам нардепов.

4 мая работники Территориального управления ГБР Львова проводили очередные обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Следственные действия происходили по шести адресам, один из них - на Киевщине, остальные - на территории Львовской области.