В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області лунають вибухи.
Джерело: РИА Мелитополь, мелітопольський міський голова Іван Федоров, РИА Новости
Деталі: За даними "РИА Мелитополь", у місті пролунали 4 потужні вибухи. Попередньо – у північній частині Мелітополя.
Видання публікує перші фото та відео з місця подій.
За даними кореспондента пропагандистського "РИА Новости", у Мелітополі прогриміло 5 вибухів.
Законний мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що близько 17:50 у понеділок пролунали 4 потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. "Збираємо детальну інформацію про втрати ворога", – додав він.
На думку Федорова, "останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України".
Оновлено: За попередніми даними, після чотирьох вибухів за містом догоряють системи локаторів російської армії. Сила вибухів була така потужна, що у мешканців північної частини міста "стіни у будинках здригалися".
Також повідомляється, що в центрі міста помічений сильний дим.
Передісторія:
- 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.
- В окупованому Херсоні у цей понеділок лунали вибухи.