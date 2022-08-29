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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Олена РощінаПонеділок, 29 серпня 2022, 17:40
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
Вибухи у Мелітополі, фото з Telegram РИА Мелитополь

В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області лунають вибухи.

Джерело: РИА Мелитополь, мелітопольський міський голова Іван ФедоровРИА Новости

Деталі: За даними "РИА Мелитополь", у місті пролунали 4 потужні вибухи. Попередньо – у північній частині Мелітополя.

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Видання публікує перші фото та відео з місця подій.

За даними кореспондента пропагандистського "РИА Новости", у Мелітополі прогриміло 5 вибухів.

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Законний мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що близько 17:50 у понеділок пролунали 4 потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. "Збираємо детальну інформацію про втрати ворога", – додав він.

На думку Федорова, "останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України".

Оновлено: За попередніми даними, після чотирьох вибухів за містом догоряють системи локаторів російської армії. Сила вибухів була така потужна, що у мешканців північної частини міста "стіни у будинках здригалися".

Також повідомляється, що в центрі міста помічений сильний дим.

Передісторія:

Теми: МелітопольЗапорізька областьвійнавибух
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