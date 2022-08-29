В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы
В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы.
Источник: РИА Мелитополь, мелитопольский городской глава Иван Федоров, РИА Новости
Детали: По данным РИА Мелитополь, в городе раздались 4 мощных взрыва. Предварительно – в северной части Мелитополя.
Издание публикует первые фото и видео с места событий.
По данным корреспондента пропагандистского РИА Новости, в Мелитополе прогремело 5 взрывов.
Законный мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что около 17:50 прогремели 4 мощных взрыва в районе северного выезда из Мелитополя. "Собираем подробную информацию о потерях врага", – добавил он.
По мнению Федорова, "последние дни лета обещают быть самыми горячими для оккупантов всего южного направления Украины".
Обновлено: По предварительным данным, после четырех взрывов за городом догорают системы локаторов российской армии. Сила взрывов была такой мощности, что у жителей северной части города "стены в домах содрогались".
Так же сообщается что в центре города замечен сильный дым.
Предыстория:
- 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.
- В оккупированном Херсоне в этот понедельник гремели взрывы.