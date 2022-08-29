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В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы

Елена РощинаПонедельник, 29 августа 2022, 17:40
В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы
Взрывы в Мелитополе, фото из Telegram РИА Мелитополь

В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы.

Источник: РИА Мелитополь, мелитопольский городской глава Иван ФедоровРИА Новости

Детали: По данным РИА Мелитополь, в городе раздались 4 мощных взрыва. Предварительно – в северной части Мелитополя.

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Издание публикует первые фото и видео с места событий. 

По данным корреспондента пропагандистского РИА Новости, в Мелитополе прогремело 5 взрывов.

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Законный мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что около 17:50 прогремели 4 мощных взрыва в районе северного выезда из Мелитополя. "Собираем подробную информацию о потерях врага", – добавил он.

По мнению Федорова, "последние дни лета обещают быть самыми горячими для оккупантов всего южного направления Украины".

Обновлено: По предварительным данным, после четырех взрывов за городом догорают системы локаторов российской армии. Сила взрывов была такой мощности, что у жителей северной части города "стены в домах содрогались".

Так же сообщается что в центре города замечен сильный дым.

Предыстория:

Темы: МелитопольЗапорожская областьвойнавзрыв
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