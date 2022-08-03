Вбивство в Оленівці: будівлю замінували так, щоб швидко поширився вогонь – ГУР
Українська розвідка повідомляє, що бойовики "Вагнера" для вбивства військовополонених в Оленівці замінували приміщення, де були українські бійці, і знищили їх, щоб приховати звірства своїх "допитів".
Джерело: головне управління розвідки
Дослівно: "Встановлено деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії у н. п. Оленівка (Донецька область), в якій перебували українські військовополонені, у т.ч. зі складу полку "Азов"...
Російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.
За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК "Вагнер" з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні".
Деталі: Розвідники повідомляють, що українських захисників допитували слідчі т. зв. "мдб ДНР" спільно з представниками ПВК "Вагнер" та ФСБ РФ.
Під час цих допитів окупанти активно використовували фізичні тортури та побої.
У ГУР додають, що тортури були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів.
У разі успіху свого плану представники ФСБ планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах.
Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими "скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України".
Відзначається, що допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху – українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.
Передісторія:
- 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.
- У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
- ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець попросив МКЧХ організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.
- Міноборони РФ заявило, що запросило експертів ООН і МКЧХ в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.
- Сім'ї українських військових незадоволені діяльністю міжнародних організацій, бо за кілька місяців полону не отримали жодної інформації про своїх рідних.