Вбивство в Оленівці: будівлю замінували так, щоб швидко поширився вогонь – ГУР

Українська розвідка повідомляє, що бойовики "Вагнера" для вбивства військовополонених в Оленівці замінували приміщення, де були українські бійці, і знищили їх, щоб приховати звірства своїх "допитів".

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Встановлено деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії у н. п. Оленівка (Донецька область), в якій перебували українські військовополонені, у т.ч. зі складу полку "Азов"...

Російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.

За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК "Вагнер" з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні".

Деталі: Розвідники повідомляють, що українських захисників допитували слідчі т. зв. "мдб ДНР" спільно з представниками ПВК "Вагнер" та ФСБ РФ.

Під час цих допитів окупанти активно використовували фізичні тортури та побої.

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У ГУР додають, що тортури були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів.

У разі успіху свого плану представники ФСБ планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах.

Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими "скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України".

Відзначається, що допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху – українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.

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