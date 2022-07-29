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Омбудсмен хоче поїхати в Оленівку для огляду тіл загиблих і зустрічі з пораненими

Катерина ТищенкоП'ятниця, 29 липня 2022, 20:36
Дмитро Лубінець, фото з Facebook

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець просить Міжнародний комітет Червоного хреста організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.

Джерело: лист Лубінця до глави делегації Міжнародного комітету Червоного хреста в Україні Паскаля Хундта, що є в розпорядженні УП

 

Дослівно: "Буду вдячний Вам за організацію найближчим часом відвідання мною як уповноваженим Верховної Ради України з прав людини разом з моїми представниками місця скоєння зазначеного злочину для огляду тіл загиблих та спілкування з пораними".

Деталі: Лубінець також просить Хундта якнайшвидше здійснити верифікацію тіл загиблих, оцінити стан здоров’я поранених та сприяти забезпеченню надання їм кваліфікованої медичної допомоги і за результатами цієї роботи терміново проінформувати українського омбудсмена для вжиття заходів подальшого реагування.

Омбудсмен зазначив, що росіяни здійснили навмисний артилерійський обстріл колонії №120 в окупованій Оленівці.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

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Теми: омбудсменполоненіокупаціяЧервоний Хрест
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