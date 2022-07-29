Омбудсмен хоче поїхати в Оленівку для огляду тіл загиблих і зустрічі з пораненими

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець просить Міжнародний комітет Червоного хреста організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.

Джерело: лист Лубінця до глави делегації Міжнародного комітету Червоного хреста в Україні Паскаля Хундта, що є в розпорядженні УП

Дослівно: "Буду вдячний Вам за організацію найближчим часом відвідання мною як уповноваженим Верховної Ради України з прав людини разом з моїми представниками місця скоєння зазначеного злочину для огляду тіл загиблих та спілкування з пораними".

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Деталі: Лубінець також просить Хундта якнайшвидше здійснити верифікацію тіл загиблих, оцінити стан здоров’я поранених та сприяти забезпеченню надання їм кваліфікованої медичної допомоги і за результатами цієї роботи терміново проінформувати українського омбудсмена для вжиття заходів подальшого реагування.

Омбудсмен зазначив, що росіяни здійснили навмисний артилерійський обстріл колонії №120 в окупованій Оленівці.

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