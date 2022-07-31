Росія заявила, що покаже експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці

Міноборони Російської Федерації заявило, що запросило експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: У повідомленні російського відомства йдеться про те, що Росія "офіційно запросила експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста".

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Це нібито робиться "в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, що призвело до загибелі великої кількості українських військовополонених".

Що передувало: Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії.

Крім того, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець попросив Міжнародний комітет Червоного хреста організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.

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