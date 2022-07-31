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Росія заявила, що покаже експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці

Ольга Глущенко Неділя, 31 липня 2022, 02:16
СКРИНШОТ З ВІДЕО, ЯКЕ ОПРИЛЮДНИЛИ пропагандисти

Міноборони Російської Федерації заявило, що запросило експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: У повідомленні російського відомства йдеться про те, що Росія "офіційно запросила експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста".

Це нібито робиться "в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, що призвело до загибелі великої кількості українських військовополонених".

Що передувало: Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії. 

Крім того, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець попросив Міжнародний комітет Червоного хреста організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

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Теми: полоненіокупаціяРосія
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