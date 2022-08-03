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Росія досі офіційно не відповіла ООН і МКЧХ щодо поїздки в Оленівку – омбудсмен

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 20:47
Росія досі офіційно не відповіла ООН і МКЧХ щодо поїздки в Оленівку – омбудсмен
Фото: Facebook Лубінця

Росія до цього моменту офіційно не відповіла ООН і Міжнародному комітету Червоного хреста щодо організації поїздки до колонії в Оленівці, де загинули українські полонені.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Лубінця: "Жодної притаманної відповіді (від ООН і МКЧХ – ред.) на даний час ми не отримали. У нас продовжується офіційне спілкування і неофіційне.

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В неофіційному спілкування Міжнародний комітет Червоного хреста сформував команду, яка може в будь-який час вирушити для того, щоб потрапити до цієї виправної колонії в Оленівці… але як тільки російська сторона надасть доступ до Оленівки".

Деталі: Лубінець також розповів, що в ООН не бачили жодної офіційної відповіді з боку Росії.

Пряма мова: "Та інформація, яку розмістило Міноборони РФ, де нібито вони запросили МКЧХ і ООН до розслідування, насправді не відповідає дійсності, бо по факту ніхто не створив умов, щоб хтось міг поїхати (в Оленівку – ред.)".  

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колоніїв Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера"за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії. 
  • Омбудсмен Дмитро Лубінець попросив МКЧХ організувати відвіданняним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.
  • Міноборони РФ заявило, що запросило експертів ООН і МКЧХ в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.

Теми: РосіяАзов теракт
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