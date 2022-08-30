Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: В крыше здания ЗАЭС появились пробоины

Анастасия КалатурВторник, 30 августа 2022, 01:20

Судя по новым спутниковым снимкам Maxar Technologies, в крыше здания Запорожской АЭС образовались четыре пробоины.

Источник:  Maxar Technologies, CNN, Business Insider

Детали: CNN отмечает, что дыры в здании находятся рядом с как минимум тремя российскими бронетранспортерами, почти в 500 футах (около 150 м) от одного из ядерных реакторов.

Повреждения кровли здания ЗАЭС
Повреждения кровли здания ЗАЭС
Business Insider / maxar
БТР на ЗАЭС
БТР на ЗАЭС
MAXAR

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.
  • 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – причина в пожарах.
  • 29 августа стало известно, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни начнет работу на Запорожской АЭС. Сейчас оккупанты искусственно создают все условия, чтобы МАГАТЭ не доехало до станции.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗАЭСРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоВоздушные силы показали боевую работу истребителя МиГ-29 и ракет HARM

Миссия МАГАТЭ уже в Киеве - СМИ

Россияне обстреляли Харьков из артиллерии, есть погибшие

За сутки россияне потеряли почти пол тысячи солдат и много техники – Генштаб

Экс-генерал СБУ Наумов, который помог россиянам захватить ЧАЭС, может получить убежище в РФ – СМИ

фото, видео Полиция поймала 3 мошенников: разворовали более полумиллиона долларов Минобороны

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС сфокусируется на трех задачах – МИД
Песков говорит, что Россия не собирается демилитаризировать зону вокруг ЗАЭС
Кулеба объяснил, чего Украина ожидает от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Последние новости
13:20
Директора НАБУ будут выбирать не менее 3 месяцев – ОП
13:07
Германия и Франция предлагают курсы медиаграмотности для россиян, чтобы бороться с пропагандой РФ – СМИ
13:06
Оккупанты сообщили о взрывах в Севастополе: говорят, работала ПВО
12:56
Боррель ожидает, что министры ЕС дадут "зеленый свет" миссии по обучению украинских военных
12:51
видеоВоздушные силы показали боевую работу истребителя МиГ-29 и ракет HARM
12:50
Путин поговорил про Украину во время поздравления Лукашенко с днем рождения
12:46
Энергия банковской: как ОП вручную управляет энергетикой
12:42
РФ била по деревянным "HIMARSам" дорогими ракетами "Калибр" – WP
12:41
В КГГА рассказали, сколько школьников выйдут на очное обучение с 1 сентября
12:35
Курс валют на 30 августа: наличная гривня стабилизировалась
Все новости...