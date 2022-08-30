СМИ: В крыше здания ЗАЭС появились пробоины
Вторник, 30 августа 2022, 01:20
Судя по новым спутниковым снимкам Maxar Technologies, в крыше здания Запорожской АЭС образовались четыре пробоины.
Источник: Maxar Technologies, CNN, Business Insider
Детали: CNN отмечает, что дыры в здании находятся рядом с как минимум тремя российскими бронетранспортерами, почти в 500 футах (около 150 м) от одного из ядерных реакторов.
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New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5— Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022
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Напомним:
- Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.
- 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – причина в пожарах.
- 29 августа стало известно, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни начнет работу на Запорожской АЭС. Сейчас оккупанты искусственно создают все условия, чтобы МАГАТЭ не доехало до станции.