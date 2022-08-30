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СМИ: В крыше здания ЗАЭС появились пробоины

Анастасия КалатурВторник, 30 августа 2022, 01:20

Судя по новым спутниковым снимкам Maxar Technologies, в крыше здания Запорожской АЭС образовались четыре пробоины.

Источник:  Maxar Technologies, CNN, Business Insider

Детали: CNN отмечает, что дыры в здании находятся рядом с как минимум тремя российскими бронетранспортерами, почти в 500 футах (около 150 м) от одного из ядерных реакторов.

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Повреждения кровли здания ЗАЭС
Повреждения кровли здания ЗАЭС
Business Insider / maxar
БТР на ЗАЭС
БТР на ЗАЭС
MAXAR

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Напомним:

  • Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.
  • 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – причина в пожарах.
  • 29 августа стало известно, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни начнет работу на Запорожской АЭС. Сейчас оккупанты искусственно создают все условия, чтобы МАГАТЭ не доехало до станции.

Темы: ЗАЭСРосcиявойна
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