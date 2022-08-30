СМИ: В крыше здания ЗАЭС появились пробоины

Судя по новым спутниковым снимкам Maxar Technologies, в крыше здания Запорожской АЭС образовались четыре пробоины.

Источник: Maxar Technologies, CNN, Business Insider

Детали: CNN отмечает, что дыры в здании находятся рядом с как минимум тремя российскими бронетранспортерами, почти в 500 футах (около 150 м) от одного из ядерных реакторов.

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Повреждения кровли здания ЗАЭС Business Insider / maxar

БТР на ЗАЭС MAXAR

New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5 — Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022

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