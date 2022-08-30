РФ била по дерев’яних "HIMARSах" дорогими ракетами "Калібр" – WP

Росіяни витрачали дорогі ракети "Калібр" на удари по макетах з дерева, які приймали, зокрема, за передові американські ракетні системи HIMARS.

Джерело: The Washington Post з посиланням на українського чиновника та американського дипломата, які говорили на умовах анонімності

Деталі: За інформацією ЗМІ, українські захисники виготовили дерев’яні "приманки", які через об’єктив російських безпілотників нагадували передові американські ракетні системи. БПЛА передавали дані про місцезнаходження "техніки" ракетоносцям у Чорному морі, які завдавали удару по макетах, приймаючи їх за "VIP-цілі".

Дослівно WP: "Після кількох тижнів у польових умовах приманки "витягли" (з РФ - ред.) щонайменше 10 крилатих ракет "Калібр" — початковий успіх, який змусив Україну розширити виробництво копій для ширшого використання".

Деталі: WP зазначає, що використання приманок є однією з багатьох тактик, які застосовували Збройні сили України, щоб дати відсіч більшому та краще оснащеному противнику.

За словами америнканського дипломата, на якого посилається WP, ударами по фіктивних цілях можна частково пояснити те, що росіяни звітували про знищення більшої кількості HIMARS, ніж взагалі отримувала Україна.

Нагадаємо: У серпні Forbes підрахував, що вартість однієї ракети "Калібр" складає $6,5 млн.