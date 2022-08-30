Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ била по деревянным "HIMARSам" дорогими ракетами "Калибр" – WP

"Украинская правда"Вторник, 30 августа 2022, 12:42
HIMARS, фото из Укринформа

Россияне тратили дорогие ракеты "Калибр" на удары по макетам из дерева, которые принимали, в частности, за передовые американские ракетные системы HIMARS.

Источник: The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника и американского дипломата, говоривших на условиях анонимности

Детали: По информации СМИ, украинские защитники изготовили деревянные приманки, которые через объектив российских беспилотников напоминали передовые американские ракетные системы. Российские беспилотники передавали данные о местонахождении "техники" ракетоносцам в Черном море, которые наносили удар по макетам, принимая их за VIP-цели.

Дословно WP: "После нескольких недель в полевых условиях приманки "вытащили" (из РФ - ред.) по меньшей мере 10 крылатых ракет "Калибр" – первоначальный успех, позволивший Украине расширить производство копий для более широкого использования".

Детали: WP отмечает, что использование приманок является одной из многих тактик, которые применяют Вооруженные силы Украины, чтобы дать отпор большему и лучше оснащенному противнику.

По словам американского дипломата, на которого ссылается WP, ударами по макетам можно частично объяснить то, что россияне отчитывались об уничтожении большего количества HIMARS, чем вообще получала Украина.

Напомним: В августе Forbes подсчитал, что стоимость одной ракеты "Калибр" составляет $6,5 млн.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: HIMARSРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В США назвали ответственного за псевдореферендумы в оккупированной Украине

США помогали Украине готовиться к контрнаступлению – чиновник Белого дома

Немецкую фирму подозревают в поставках в Россию компонентов для "Новичка" - СМИ

видеоЗеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ, возглавляющим миссию на Запорожскую АЭС

Кабмин одобрил санкции против патриарха Кирилла и его приспешников из РПЦ

фотоОбыски в Запорожье: в горсовете СБУ обнаружила незарегистрированное оружие и наличные

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

HIMARS
В Минобороны рассказали, сколько еще HIMARS, MARS и M270 имеют ВСУ
Резников: Новости о солдате Иванове, который из "калашникова" уничтожил 12 HIMARS – глупость
В Пентагоне опровергают заявления РФ об уничтожении шести украинских HIMARS
Последние новости
23:01
В Херсоне и Бериславе гремели взрывы – СМИ
22:58
В США назвали ответственного за псевдореферендумы в оккупированной Украине
22:39
Зеленский надеется, что вместе с партнерами удастся выгнать россиян из ЗАЭС
22:30
Россия хотела захватить Донецкую область до осени, не смогла – Зеленский
22:17
Зеленский подписал законы для присоединения Украины к "таможенному безвизу" с ЕС
22:15
Россия приостановит поставки газа крупнейшему клиенту Франции
22:03
ЮНЕСКО поддерживает включение Одессы в Список всемирного наследия
21:56
Оккупанты обворовывают покинутые дома на Херсонщине: вывозят мебель и технику
21:26
Зеленский попросил сенаторов США нарастить помощь Украине по безопасности
21:20
ЕС должен покончить с любой зависимостью от России – глава МИД Румынии
Все новости...