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РФ била по деревянным "HIMARSам" дорогими ракетами "Калибр" – WP

"Украинская правда"Вторник, 30 августа 2022, 12:42
РФ била по деревянным HIMARSам дорогими ракетами Калибр – WP
HIMARS, фото из Укринформа

Россияне тратили дорогие ракеты "Калибр" на удары по макетам из дерева, которые принимали, в частности, за передовые американские ракетные системы HIMARS.

Источник: The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника и американского дипломата, говоривших на условиях анонимности

Детали: По информации СМИ, украинские защитники изготовили деревянные приманки, которые через объектив российских беспилотников напоминали передовые американские ракетные системы. Российские беспилотники передавали данные о местонахождении "техники" ракетоносцам в Черном море, которые наносили удар по макетам, принимая их за VIP-цели.

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Дословно WP: "После нескольких недель в полевых условиях приманки "вытащили" (из РФ - ред.) по меньшей мере 10 крылатых ракет "Калибр" – первоначальный успех, позволивший Украине расширить производство копий для более широкого использования".

Детали: WP отмечает, что использование приманок является одной из многих тактик, которые применяют Вооруженные силы Украины, чтобы дать отпор большему и лучше оснащенному противнику.

По словам американского дипломата, на которого ссылается WP, ударами по макетам можно частично объяснить то, что россияне отчитывались об уничтожении большего количества HIMARS, чем вообще получала Украина.

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Напомним: В августе Forbes подсчитал, что стоимость одной ракеты "Калибр" составляет $6,5 млн.

Темы: HIMARSРосcиявойна
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