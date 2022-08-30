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Подоляк: Окупанти умисне обстрілюють коридор для місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Станіслав ПогоріловВівторок, 30 серпня 2022, 13:48
Подоляк: Окупанти умисне обстрілюють коридор для місії МАГАТЕ на ЗАЕС
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що окупанти навмисно обстрілюють коридор, яким місія МАГАТЕ повинна дістатись на Запорізьку АЕС.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Все передбачувано. Росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО".

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Деталі: Подоляк наголосив на непорушності нашої позиції – доступ до ЗАЕС лише через підконтрольну Україні територію. Також незмінними залишаються вимоги: вивід зі станції російських військ і щоб на АЕС був присутнім лише український персонал.

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Теми: МАГАТЕЗАЕСУкраїнаРосія
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