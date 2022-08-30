Подоляк: Окупанти умисне обстрілюють коридор для місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що окупанти навмисно обстрілюють коридор, яким місія МАГАТЕ повинна дістатись на Запорізьку АЕС.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Все передбачувано. Росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО".

Деталі: Подоляк наголосив на непорушності нашої позиції – доступ до ЗАЕС лише через підконтрольну Україні територію. Також незмінними залишаються вимоги: вивід зі станції російських військ і щоб на АЕС був присутнім лише український персонал.

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