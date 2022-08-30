Подоляк: Окупанти умисне обстрілюють коридор для місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що окупанти навмисно обстрілюють коридор, яким місія МАГАТЕ повинна дістатись на Запорізьку АЕС.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Все передбачувано. Росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО".

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Деталі: Подоляк наголосив на непорушності нашої позиції – доступ до ЗАЕС лише через підконтрольну Україні територію. Також незмінними залишаються вимоги: вивід зі станції російських військ і щоб на АЕС був присутнім лише український персонал.

Що було раніше:

23 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у розмові з главою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. 29 серпня супутникова компанія Maxar Technologies опублікувала знімки, з яких видно, що у даху будівлі Запорізької АЕС утворилися чотири пробоїни.

За інформацією телеканалу CNN, місія Міжнародного агентства з атомної енергії для візиту на окуповану Запорізьку АЕС вже прибула до Києва.