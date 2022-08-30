Подоляк: Оккупанты умышленно обстреливают коридор для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Вторник, 30 августа 2022, 13:48
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оккупанты намеренно обстреливают коридор, по которому миссия МАГАТЭ должна добраться на Запорожскую АЭС.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Все предсказуемо. Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО".
Детали: Подоляк отметил нерушимость нашей позиции – доступ к ЗАЭС только через подконтрольную Украине территорию. Также неизменными остаются требования: вывод со станции российских войск и чтобы на АЭС присутствовал только украинский персонал.
Что предшествовало:
- 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.
- 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. 29 августа спутниковая компания Maxar Technologies опубликовала снимки, из которых видно, что на крыше здания Запорожской АЭС образовались четыре пробоина.
- По информации телеканала CNN, миссия Международного агентства по атомной энергии для визита на оккупированную Запорожскую АЭС уже прибыла в Киев.