Подоляк: Оккупанты умышленно обстреливают коридор для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оккупанты намеренно обстреливают коридор, по которому миссия МАГАТЭ должна добраться на Запорожскую АЭС.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Все предсказуемо. Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО".

Детали: Подоляк отметил нерушимость нашей позиции – доступ к ЗАЭС только через подконтрольную Украине территорию. Также неизменными остаются требования: вывод со станции российских войск и чтобы на АЭС присутствовал только украинский персонал.

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