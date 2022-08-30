Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Подоляк: Оккупанты умышленно обстреливают коридор для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Станислав ПогориловВторник, 30 августа 2022, 13:48
МИХАИЛ ПОДОЛЯК, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оккупанты намеренно обстреливают коридор, по которому миссия МАГАТЭ должна добраться на Запорожскую АЭС.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Все предсказуемо. Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО".

Детали: Подоляк отметил нерушимость нашей позиции – доступ к ЗАЭС только через подконтрольную Украине территорию. Также неизменными остаются требования: вывод со станции российских войск и чтобы на АЭС присутствовал только украинский персонал.

Что предшествовало:

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: МАГАТЭЗАЭСУкраинаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев

В США назвали ответственного за псевдореферендумы в оккупированной Украине

Россия хотела захватить Донецкую область до осени, не смогла – Зеленский

США помогали Украине готовиться к контрнаступлению – чиновник Белого дома

Немецкую фирму подозревают в поставках в Россию компонентов для "Новичка" - СМИ

видеоЗеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ, возглавляющим миссию на Запорожскую АЭС

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

МАГАТЭ
Миссия МАГАТЭ уже в Киеве
Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС сфокусируется на трех задачах – МИД
Кулеба объяснил, чего Украина ожидает от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Последние новости
00:35
В Харькове враг попал в жилой дом, есть пострадавшие – мэр
00:20
Вражеские обстрелы Сумщины – 133 прилета в сутки
00:06
Словакия приобретет у Финляндии 76 бронетранспортеров за 447 млн евро
23:58
США официально подтвердили, что Иран передал России беспилотники
23:49
Украинские защитники ликвидировали беспилотник РФ в Херсонской области
23:40
Эстония готова тренировать украинских военных в рамках предстоящей миссии ЕС
23:32
Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев
23:01
В Херсоне и Бериславе гремели взрывы – СМИ
22:58
В США назвали ответственного за псевдореферендумы в оккупированной Украине
22:39
Зеленский надеется, что вместе с партнерами удастся выгнать россиян из ЗАЭС
Все новости...