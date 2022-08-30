СБУ встановила особи 3 російських окупантів, які катували мешканців Київщини

Служба безпеки встановила особи 3 російських військових 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії РФ, які катували і намагались вбити мирного мешканця під час тимчасової окупації Київської області.

Джерел: пресслужба СБУ

Дослівно: "Саме їхнє окупаційне угруповання брало активну участь у масових вбивствах і катуваннях цивільного населення Бучанського району в лютому-березні цього року".

Деталі: Встановлено, що окупанти викрали чоловіка і декілька днів катували його. До потерпілого застосовували насилля та психологічний тиск.

Коли чоловік виривався з російського полону, загарбники відкрили по ньому вогонь, внаслідок чого він отримав вогнепальне поранення.

До катувань українця причетні Борисов Олександр, 07.03.1999 р.н., Мадяєв Раян, 06.06.2002 р.н., Сулайндзюга Максим, 25.08.1994 р.н.

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Наразі встановлено місця перебування росіян. Їм оголошено підозру, тривають заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Що було раніше: 29 серпня Служба безпеки повідомила, що зібрала докази про злочини на ще одного кадировця із загону "Ахмат" Ізнаура Мусаєва, який під час окупації Київщини катував і убив 5-х цивільних у Бучанському районі.