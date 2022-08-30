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СБУ встановила особи 3 російських окупантів, які катували мешканців Київщини

Станіслав ПогоріловВівторок, 30 серпня 2022, 14:41
СБУ встановила особи 3 російських окупантів, які катували мешканців Київщини
Фото: СБУ

Служба безпеки встановила особи 3 російських військових 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії РФ, які катували і намагались вбити мирного мешканця під час тимчасової окупації Київської області.

Джерел: пресслужба СБУ

Дослівно: "Саме їхнє окупаційне угруповання брало активну участь у масових вбивствах і катуваннях цивільного населення Бучанського району в лютому-березні цього року".

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Деталі: Встановлено, що окупанти викрали чоловіка і декілька днів катували його. До потерпілого застосовували насилля та психологічний тиск.

Коли чоловік виривався з російського полону, загарбники відкрили по ньому вогонь, внаслідок чого він отримав вогнепальне поранення.

До катувань українця причетні Борисов Олександр, 07.03.1999 р.н., Мадяєв Раян, 06.06.2002 р.н., Сулайндзюга Максим, 25.08.1994 р.н.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі встановлено місця перебування росіян. Їм оголошено підозру, тривають заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Що було раніше: 29 серпня Служба безпеки повідомила, що зібрала докази про злочини на ще одного кадировця із загону "Ахмат" Ізнаура Мусаєва, який під час окупації Київщини катував і убив 5-х цивільних у Бучанському районі.

Теми: СБУвійнаКиївська областьРосія
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