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СБУ установила личности 3 российских оккупантов, которые пытали жителей Киевщины

Станислав ПогориловВторник, 30 августа 2022, 14:41
СБУ установила личности 3 российских оккупантов, которые пытали жителей Киевщины
Фото: СБУ

Служба безопасности установила личности 3 российских военных 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ, которые пытали и пытались убить мирного жителя во время временной оккупации Киевской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Именно их оккупационная группировка активно участвовала в массовых убийствах и пытках гражданского населения Бучанского района в феврале - марте этого года".

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Детали: Установлено, что оккупанты похитили мужчину и несколько дней пытали его. К потерпевшему применяли насилие и психологическое давление.

Когда мужчина вырывался из российского плена, захватчики открыли по нему огонь, в результате чего он получил огнестрельное ранение.

К пыткам украинца причастны Борисов Александр, 07.03.1999 г.р., Мадяев Райан, 06.06.2002 г.р., Сулайндзюга Максим, 25.08.1994 г.р.

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В настоящее время установлены места нахождения россиян. Им объявлено подозрение, продолжаются меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

Что предшествовало: 29 августа Служба безопасности сообщила, что собрала доказательства о преступлениях на еще одного кадыровца из отряда "Ахмат" Изнаура Мусаева, который во время оккупации Киевщины пытал и убил 5 гражданских в Бучанском районе.

Темы: СБУвойнаКиевская областьРосcия
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