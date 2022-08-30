Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов назвав 5 відмінностей України від Росії, які є вирішальними у війні

Роман ПетренкоВівторок, 30 серпня 2022, 17:03
Олексій Данілов, фото РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав п’ять основних відмінностей між Україною і Росією, які є вирішальними у війні за Незалежність.

Джерело: Данілов у Facebook

Деталі: Данілов назвав 5 критеріїв, в яких порівняв Україну з агресором:

  1. Консолідація навколо українського Національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає.
  2. Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія Росії знімає зі зберігання стару радянську.
  3. Мобілізаційний потенціал України постійно посилюється, а Росії –вичерпується. Загальна мобілізація для кремля – шлях до внутрішньої дестабілізації.
  4. Українська армія невпинно нарощує якість, а Росія поступово втрачає перевагу в кількості.
  5. Українці виборюють життя і майбутнє, росіяни воюють за унітаз б/в і порцію "Боярышника".

Нагадаємо: Раніше Данілов заявляв, що Росія проводить потужну інформаційну спецоперацію проти України та її військово-політичного керівництва, зокрема, проти президента.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ДаніловРосіяУкраїнавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили 117 загарбників і понад 30 одиниць ворожої техніки – ОК "Південь"

Помер експрезидент СРСР Михайло Горбачов

У США назвали відповідального за псевдореферендуми в окупованій Україні

Росія хотіла захопити Донецьку область до осені, не змогла – Зеленський

США допомагали Україні готуватися до контрнаступу – чиновник Білого дому

Німецьку фірму підозрюють у постачанні в Росію компонентів для "Новічка" – ЗМІ

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Данілов
Росія проводить потужну інформаційну спецоперацію проти України – Данілов
Данілов заявив, що команда Зеленського готувалася до війни з 2019 року
Данілов про війну: Путін хоче перепочити, але він не зупиниться
Останні новини
04:07
Бурі у США: є загиблі, сотні тисяч людей лишилися без електрики
03:07
NASA повідомило про повторний запуск ракети в рамках першої за 50 років місії на Місяць
02:15
ЗСУ знищили 117 загарбників і понад 30 одиниць ворожої техніки – ОК "Південь"
01:11
Глава Єврокомісії назвала "вирішальну роль" Горбачова
00:35
оновленоУ Харкові ворог поцілив у житловий будинок, є постраждалі
00:20
Ворожі обстріли Сумщини – 133 прильоти за добу
00:06
Словаччина придбає у Фінляндії 76 бронетранспортерів за 447 млн євро
23:58
США офіційно підтвердили, що Іран передав Росії безпілотники
23:49
Українські захисники ліквідували безпілотник РФ на Херсонщині
23:40
Естонія готова тренувати українських військових у межах майбутньої місії ЄС
Усі новини...