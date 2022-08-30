Данілов назвав 5 відмінностей України від Росії, які є вирішальними у війні

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав п’ять основних відмінностей між Україною і Росією, які є вирішальними у війні за Незалежність.

Джерело: Данілов у Facebook

Деталі: Данілов назвав 5 критеріїв, в яких порівняв Україну з агресором:

Консолідація навколо українського Національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає. Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія Росії знімає зі зберігання стару радянську. Мобілізаційний потенціал України постійно посилюється, а Росії –вичерпується. Загальна мобілізація для кремля – шлях до внутрішньої дестабілізації. Українська армія невпинно нарощує якість, а Росія поступово втрачає перевагу в кількості. Українці виборюють життя і майбутнє, росіяни воюють за унітаз б/в і порцію "Боярышника".

Нагадаємо: Раніше Данілов заявляв, що Росія проводить потужну інформаційну спецоперацію проти України та її військово-політичного керівництва, зокрема, проти президента.