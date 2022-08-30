Данилов назвал 5 отличий Украины от России, которые являются решающими в войне
Вторник, 30 августа 2022, 17:03
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал пять основных отличий между Украиной и Россией, которые являются решающими в войне за Независимость.
Источник: Данилов в Facebook
Детали: Данилов назвал 5 критериев, в которых сравнил Украину с агрессором:
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- Консолидация вокруг украинского национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает.
- Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую.
- Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России исчерпывается. Общая мобилизация для кремля – путь к внутренней дестабилизации.
- Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве.
- Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз б/у и порцию "Боярышника".
Напомним: Раньше Данилов заявлял, что Россия проводит мощную информационную спецоперацию против Украины и ее военно-политического руководства, в частности против президента.