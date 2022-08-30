Генштаб просить не виривати з контексту й не робити прогнози щодо дій ЗСУ

Генеральний штаб знову звернувся до ЗМІ й популярних блогерів із проханням утриматися від домислів і не давати оцінок діям Збройних сил України.

Джерело: повідомлення Генерального штабу

Дослівно: "Розуміючи високий рівень суспільного запиту, вважаємо за необхідне вкотре звернутися до кожного, хто свідомо пов’язує свою роботу з інформацією, позиціонує свою діяльність як публічну, має численну аудиторію і користується її довірою:

закликаємо усіх і кожного утриматися від домислів і не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України загалом

нагадуємо, що тільки військове керівництво володіє усією повнотою інформації про обстановку на передових позиціях, відтак, саме військові посадові особи можуть надавати цю інформацію".

Деталі: Також Генштаб наголошує на "неприпустимості подвійного трактування стратегічної та оперативної обстановки, що склалася на фронті російсько-української війни, жонглюванні військовою термінологією, намаганнях продукувати власні, нічим не обґрунтовані прогнози".

Дослівно: "Слід врешті визнати, що вигадані перемоги не наближають, а лише віддаляють справжню перемогу, за яку сьогодні б’ється увесь Український народ! Тому саме від усіх нас залежить, як скоро наша перемога настане!".

Передісторія:

29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

Українська влада також закликала жителів евакуюватися з окупованих територій.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав блогерів і політиків не робити поспішних гучних заяв про контрнаступ українських захисників на південному напрямку, а чекати офіційних повідомлень влади.