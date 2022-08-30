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Генштаб просить не виривати з контексту й не робити прогнози щодо дій ЗСУ

"Українська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 19:55
Генштаб просить не виривати з контексту й не робити прогнози щодо дій ЗСУ
Фото: Генштаб

Генеральний штаб знову звернувся до ЗМІ й популярних блогерів із проханням утриматися від домислів і не давати оцінок діям Збройних сил України.

Джерело: повідомлення Генерального штабу

Дослівно: "Розуміючи високий рівень суспільного запиту, вважаємо за необхідне вкотре звернутися до кожного, хто свідомо пов’язує свою роботу з інформацією, позиціонує свою діяльність як публічну, має численну аудиторію і користується її довірою:

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  • закликаємо усіх і кожного утриматися від домислів і не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України загалом
  • нагадуємо, що тільки військове керівництво володіє усією повнотою інформації про обстановку на передових позиціях, відтак, саме військові посадові особи можуть надавати цю інформацію".

Деталі: Також Генштаб наголошує на "неприпустимості подвійного трактування стратегічної та оперативної обстановки, що склалася на фронті російсько-української війни, жонглюванні військовою термінологією, намаганнях продукувати власні, нічим не обґрунтовані прогнози".

Дослівно: "Слід врешті визнати, що вигадані перемоги не наближають, а лише віддаляють справжню перемогу, за яку сьогодні б’ється увесь Український народ! Тому саме від усіх нас залежить, як скоро наша перемога настане!".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав блогерів і політиків не робити поспішних гучних заяв про контрнаступ українських захисників на південному напрямку, а чекати офіційних повідомлень влади. 

Теми: Генштабарміявійнаконтрнаступ
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