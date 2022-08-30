Генштаб просит не вырывать из контекста и не делать прогнозы относительно действий ВСУ
Генеральный штаб снова обратился к СМИ и популярным блоггерам с просьбой воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям Вооруженных сил Украины.
Источник: сообщение Генерального штаба
Дословно: "Понимая высокий уровень общественного запроса, считаем необходимым еще раз обратиться к каждому, кто сознательно связывает свою работу с информацией, позиционирует свою деятельность как публичную, имеет многочисленную аудиторию и пользуется ее доверием:
- призываем всех и каждого воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом
- напоминаем, что только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию".
Детали: Также Генштаб отмечает "недопустимость двойной трактовки стратегической и оперативной обстановки, сложившейся на фронте российско-украинской войны, жонглировании военной терминологией, попытках продуцировать собственные, ничем не обоснованные прогнозы".
Дословно: "Надо наконец признать, что вымышленные победы не приближают, а только отдаляют настоящую Победу, за которую сегодня бьется весь украинский народ! Поэтому именно от всех нас зависит, когда наша Победа наступит!".
Предыстория:
- 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.
- Украинские власти также призвали жителей эвакуироваться с оккупированных территорий.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал блоггеров и политиков не делать поспешных громких заявлений о контрнаступлении украинских защитников на южном направлении, а ждать официальных сообщений властей.