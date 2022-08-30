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США допомагали Україні готуватися до контрнаступу – чиновник Білого дому

Олена РощінаВівторок, 30 серпня 2022, 21:09
ПТРК Javelin на навчаннях ЗСУ, фото Мыноборони України

Адміністрація президента США Джозефа Байдена протягом останніх кількох місяців допомагала українським військовим готуватися до контрнаступу, який зараз триває, виконуючи конкретні запити щодо зброї, заявив чиновник Білого дому.

Джерело: CNN

Деталі: За словами посадовця, Україна ще кілька місяців тому просила США надати зброю, придатну для запланованого контрнаступу на півдні.

США виконали багато з цих запитів, включаючи додаткові боєприпаси, артилерію та Javelin, протягом кількох президентських пакетів допомоги, наданих Україні протягом останніх двох місяців, сказав чиновник.

Ці пакети були загальновідомі, але на той час не було відомо, що вони були розроблені частково для забезпечення контрнаступу.

Міністр оборони Ллойд Остін і високопоставлений генерал США Марк Міллі регулярно спілкувалися зі своїми українськими колегами, щоб визначити, яка конкретна зброя потрібна залежно від цілей України на полі бою.

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Теми: СШАзброявійнаконтрнаступ
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