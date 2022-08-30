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США помогали Украине готовиться к контрнаступлению – чиновник Белого дома

Елена РощинаВторник, 30 августа 2022, 21:09
ПТРК Javelin на учениях ВСУ, фото Мынобороны Украины

Администрация президента США Джозефа Байдена в течение последних нескольких месяцев помогала украинским военным готовиться к контрнаступлению, которое сейчас наблюдается, выполняя конкретные запросы по оружию, заявил чиновник Белого дома.

Источник: CNN

Детали: По словам чиновника, Украина еще несколько месяцев назад просила США предоставить оружие, пригодное для запланированного контрнаступления на юге.

США выполнили многие из этих запросов, включая дополнительные боеприпасы, артиллерию и Javelin, в течение нескольких президентских пакетов помощи, предоставленных Украине за последние два месяца, сказал чиновник.

Эти пакеты были общеизвестны, но в то время не было известно, что они были разработаны частично для обеспечения контрнаступления.

Министр обороны Ллойд Остин и высокопоставленный генерал США Марк Милли регулярно общались со своими украинскими коллегами, чтобы определить, какое конкретно оружие нужно в зависимости от целей Украины на поле боя.

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Темы: СШАоружиевойнаконтрнаступление
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