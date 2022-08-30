США помогали Украине готовиться к контрнаступлению – чиновник Белого дома
Администрация президента США Джозефа Байдена в течение последних нескольких месяцев помогала украинским военным готовиться к контрнаступлению, которое сейчас наблюдается, выполняя конкретные запросы по оружию, заявил чиновник Белого дома.
Источник: CNN
Детали: По словам чиновника, Украина еще несколько месяцев назад просила США предоставить оружие, пригодное для запланированного контрнаступления на юге.
США выполнили многие из этих запросов, включая дополнительные боеприпасы, артиллерию и Javelin, в течение нескольких президентских пакетов помощи, предоставленных Украине за последние два месяца, сказал чиновник.
Эти пакеты были общеизвестны, но в то время не было известно, что они были разработаны частично для обеспечения контрнаступления.
Министр обороны Ллойд Остин и высокопоставленный генерал США Марк Милли регулярно общались со своими украинскими коллегами, чтобы определить, какое конкретно оружие нужно в зависимости от целей Украины на поле боя.
Предыстория:
- 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.
- Белый дом сразу не стал комментировать эти военные операции украинцев.