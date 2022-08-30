Росія хотіла захопити Донецьку область до осені, не змогла – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російським військам не вдалося захопити всю Донецьку область до кінця літа, як того вимагали в Кремлі, також він закликав жителів Криму триматися подалі від військових об'єктів.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 30 серпня

Деталі: Зеленський особливо подякував бійцям 56-ї і 110-ї бригад, які стійко борються на Авдіївському напрямку, воїнам 53-ї і 93-ї бригад, які захищають Бахмутський напрямок.

Пряма мова: "Російське військове командування отримало вказівку захопити Донецьку область до кінця серпня. Кінець серпня вже завтра. На Донбасі – український прапор і українські герої попри все: попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та зеків.

Я дякую кожному і кожній, хто стійко тримається, хто захищає позиції, хто влучно мінусує окупантів і їхню техніку, логістику, боєприпаси".

Деталі: Також президент закликав жителів окупованого Криму триматися подалі від російських військових обʼєктів, не перебувати поблизу російських баз і військових аеродромів.

Зеленський попросив повідомляти спеціальним службам України інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше.

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Пряма мова: "По всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця.

Наші захисники будуть знищувати усі склади й штаби окупантів, їхню техніку, де б вони не розміщувалися. Під Севастополем – значить, під Севастополем. Під Луганськом – значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо".

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