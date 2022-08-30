Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия хотела захватить Донецкую область до осени, не смогла – Зеленский

Елена РощинаВторник, 30 августа 2022, 22:30
Россия хотела захватить Донецкую область до осени, не смогла – Зеленский
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что российским войскам не удалось захватить всю Донецкую область до конца лета, как того требовали в Кремле, также он призвал жителей Крыма держаться подальше от военных объектов.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 30 августа

Детали: Зеленский особо поблагодарил бойцов 56-й и 110-й бригад, которые стойко борются на Авдеевском направлении, воинов 53-й и 93-й бригад, которые защищают Бахмутское направление.

Реклама:

Прямая речь: "Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа уже завтра. На Донбассе – украинский флаг и украинские герои, несмотря ни на что: несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и зеков.

Я благодарю каждого и каждую, кто стойко держится, кто защищает позиции, кто точно минусует оккупантов и их технику, логистику, боеприпасы".

Детали: Также президент призвал жителей оккупированного Крыма держаться подальше от российских военных объектов, не находиться вблизи российских баз и военных аэродромов.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский попросил сообщать специальным службам Украины информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее.

Прямая речь: "По всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковской области, у российской армии нет и не будет ни одной безопасной базы, ни одного тихого места.

Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем".

Предыстория:

Темы: ЗеленскийвойнаДонецкая областьКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Оккупанты обворовывают покинутые дома на Херсонщине: вывозят мебель и технику
США помогали Украине готовиться к контрнаступлению – чиновник Белого дома
В Херсоне и Бериславе гремели взрывы – СМИ
США официально подтвердили, что Иран передал России беспилотники
Последние новости
10:43
Гражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
Все новости...
Реклама: