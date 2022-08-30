Россия хотела захватить Донецкую область до осени, не смогла – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российским войскам не удалось захватить всю Донецкую область до конца лета, как того требовали в Кремле, также он призвал жителей Крыма держаться подальше от военных объектов.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 30 августа

Детали: Зеленский особо поблагодарил бойцов 56-й и 110-й бригад, которые стойко борются на Авдеевском направлении, воинов 53-й и 93-й бригад, которые защищают Бахмутское направление.

Прямая речь: "Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа уже завтра. На Донбассе – украинский флаг и украинские герои, несмотря ни на что: несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и зеков.

Я благодарю каждого и каждую, кто стойко держится, кто защищает позиции, кто точно минусует оккупантов и их технику, логистику, боеприпасы".

Детали: Также президент призвал жителей оккупированного Крыма держаться подальше от российских военных объектов, не находиться вблизи российских баз и военных аэродромов.

Зеленский попросил сообщать специальным службам Украины информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее.

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Прямая речь: "По всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковской области, у российской армии нет и не будет ни одной безопасной базы, ни одного тихого места.

Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем".

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