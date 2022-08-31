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Росіяни обстрілюють Енергодар: влучили у міськраду

"Українська правда"Середа, 31 серпня 2022, 10:42
Будівля міської ради Енергодара, фото з телеграму Дмитра Орлова

Росіяни 31 серпня завдали нових ударів по Енергодару, внаслідок чого була пошкоджена будівля Енергодарської міської ради. 

Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram, міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram, Енергодарська міська рада у Facebook та місцеві Telegram-канали 

Пряма мова Євтушенка: "На протилежному березі армія РФ обстрілює Енергодар. Мета цього дійства - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомляють комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища". 

Деталі: Мер Енергодара Дмитро Орлов опублікував фото будівлі міської ради, в якій вибиті вікна та пошкоджений фасад, однак не уточнив, що саме сталося.

Місцеві Telegram-канали стверджують, що по адміністративній будівлі завдали удару з безпілотника.

 

Передісторія: 31 серпня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької АЕС, де має оцінити ситуацію та встановити постійне представництво. Окупанти заявили, що дають місії на роботу 1 день.

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Теми: Енергодарвійнамісцева влада
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