Росіяни обстрілюють Енергодар: влучили у міськраду

Росіяни 31 серпня завдали нових ударів по Енергодару, внаслідок чого була пошкоджена будівля Енергодарської міської ради.

Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram, міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram, Енергодарська міська рада у Facebook та місцеві Telegram-канали

Пряма мова Євтушенка: "На протилежному березі армія РФ обстрілює Енергодар. Мета цього дійства - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомляють комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища".

Деталі: Мер Енергодара Дмитро Орлов опублікував фото будівлі міської ради, в якій вибиті вікна та пошкоджений фасад, однак не уточнив, що саме сталося.

Місцеві Telegram-канали стверджують, що по адміністративній будівлі завдали удару з безпілотника.

Передісторія: 31 серпня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької АЕС, де має оцінити ситуацію та встановити постійне представництво. Окупанти заявили, що дають місії на роботу 1 день.