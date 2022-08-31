Колаборанту Стрємоусову довелося зізнатися, що він втік з Херсона в РФ: каже, що "відрядження"

З початком активних бойових дій на Херсонському напрямку і прориву ЗСУ лінії оборони окупантів колаборант Кирило Стремоусов, якого росіяни призначили у Херсоні "заступником голови військово-цивільної адміністрації", втік у російський Воронеж, де і записував свої "мотивуючі" відео нібито в області все "під контролем".

Джерело: колаборант у Telegram

Пряма мова Стрємоусова: "Моє відрядження у Воронеж вдалося... Колеги з Росії провели у Воронежі приголомшливий семінар із комунікативного лідерства...

Херсонська делегація також була присутня на семінарі та здобула величезний досвід у вибудовуванні комунікацій із суспільством та соціальними структурами".

Деталі: Колаборант повідомив нібито зараз "поспішно" повертається до окупованого Херсона, де почне готуватися до проведення псевдо референдуму.

скриншот

Крім того, колаборант із Запорізької області Євген Балицький також повідомив, що збирається "очолювати" регіон із території тимчасово окупованого Криму через "сімейні обставини".

Проте згодом колаборант видалив цей допис.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: