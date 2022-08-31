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Колаборанту Стрємоусову довелося зізнатися, що він втік з Херсона в РФ: каже, що "відрядження"

Альона Мазуренко Середа, 31 серпня 2022, 13:00
Колаборанту Стрємоусову довелося зізнатися, що він втік з Херсона в РФ: каже, що відрядження
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З початком активних бойових дій на Херсонському напрямку і прориву ЗСУ лінії оборони окупантів колаборант Кирило Стремоусов, якого росіяни призначили у Херсоні "заступником голови військово-цивільної адміністрації", втік у російський Воронеж, де і записував свої "мотивуючі" відео нібито в області все "під контролем".

Джерело: колаборант у Telegram 

Пряма мова Стрємоусова: "Моє відрядження у Воронеж вдалося... Колеги з Росії провели у Воронежі приголомшливий семінар із комунікативного лідерства...

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Херсонська делегація також була присутня на семінарі та здобула величезний досвід у вибудовуванні комунікацій із суспільством та соціальними структурами".

Деталі: Колаборант повідомив нібито зараз "поспішно" повертається до окупованого Херсона, де почне готуватися до проведення псевдо референдуму.

 
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Крім того, колаборант із Запорізької області Євген Балицький також повідомив, що збирається "очолювати" регіон із території тимчасово окупованого Криму через "сімейні обставини". 

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Проте згодом колаборант видалив цей допис.

 

Що було раніше:

  • 30 серпня українські медіа та журналісти визначили, що Стремоусов, який публікував відео про начебто невдачі ЗСУ на Херсонщині, записав його у Воронежі. 
  • 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.
  • Станом на вечір 29 серпня українські війська повернули з-під російської окупації чотири села у Херсонській області, але головна ціль – місто Херсон.

Теми: ХерсонХерсонська областьколабораціявійна
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