Коллаборанту Стремусову пришлось признаться, что он сбежал из Херсона в РФ: говорит, что "командировка"
С началом активных боевых действий на Херсонском направлении и прорыва ВСУ линии обороны оккупантов коллаборант Кирилл Стремоусов, которого россияне назначили в Херсоне "заместителем главы военно-гражданской администрации", бежал в российский Воронеж, где и записывал свои "мотивирующие" видео якобы в области все "под контролем".
Источник: коллаборант в Telegram
Прямая речь Стремоусова: "Моя командировка в Воронеж удалось... Коллеги из России провели в Воронеже потрясающий семинар по коммуникативному лидерству...
Херсонская делегация также присутствовала на семинаре и получила огромный опыт в построении коммуникаций с обществом и социальными структурами".
Детали: Коллаборант сообщил, что якобы сейчас "поспешно" возвращается в оккупированный Херсон, где начнет готовиться к проведению псевдо референдума.
Кроме того, коллаборант из Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что собирается "возглавлять" регион с территории временно оккупированного Крыма из-за "семейных обстоятельств".
Однако позже коллаборант удалил это сообщение.
Напомним:
- 30 августа украинские медиа и журналисты определили, что Стремоусов, публиковавший видео о якобы неудачах ВСУ в Херсонской области, записал его в Воронеже.
- 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.
- На вечер 29 августа украинские войска вернули из-под российской оккупации четыре села в Херсонской области, но главная цель – город Херсон.