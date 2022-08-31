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Коллаборанту Стремусову пришлось признаться, что он сбежал из Херсона в РФ: говорит, что "командировка"

Мазуренко Алена Среда, 31 августа 2022, 13:00
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С началом активных боевых действий на Херсонском направлении и прорыва ВСУ линии обороны оккупантов коллаборант Кирилл Стремоусов, которого россияне назначили в Херсоне "заместителем главы военно-гражданской администрации", бежал в российский Воронеж, где и записывал свои "мотивирующие" видео якобы в области все "под контролем".

Источник: коллаборант в Telegram

Прямая речь Стремоусова: "Моя командировка в Воронеж удалось... Коллеги из России провели в Воронеже потрясающий семинар по коммуникативному лидерству...

Херсонская делегация также присутствовала на семинаре и получила огромный опыт в построении коммуникаций с обществом и социальными структурами".

Детали: Коллаборант сообщил, что якобы сейчас "поспешно" возвращается в оккупированный Херсон, где начнет готовиться к проведению псевдо референдума.

 
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Кроме того, коллаборант из Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что собирается "возглавлять" регион с территории временно оккупированного Крыма из-за "семейных обстоятельств".

Однако позже коллаборант удалил это сообщение.

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Напомним: 

  • 30 августа украинские медиа и журналисты определили, что Стремоусов, публиковавший видео о якобы неудачах ВСУ в Херсонской области, записал его в Воронеже.
  • 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.
  • На вечер 29 августа украинские войска вернули из-под российской оккупации четыре села в Херсонской области, но главная цель – город Херсон.

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Темы: ХерсонХерсонская областьколлаборационизмвойна
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