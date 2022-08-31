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Окупанти намагаються купити голоси перед "референдумом" у Херсоні

"Українська правда"Середа, 31 серпня 2022, 15:07
Окупанти намагаються купити голоси перед референдумом у Херсоні
Паспорти, ілюстративне фото

Російські окупанти намагаються підкупити жителів Херсона перед проведенням псевдореферендуму, пропонуючи їм "допомогу" в обмін на відмову від паспорта України.

Джерело: оперативне угруповання військ "Каховка" у Facebook 

Дослівно: "Тактика окупанта досить примітивна: російські маріонетки навмисно блокують всі виплати з України, створюючи гуманітарну кризу та на цьому фоні пропонуючи своє грошове забезпечення на умовах отримання російського паспорта і відмови від українського громадянства. Від безвиході декому доводиться йти на вимушене приниження та приймати умови окупанта, але таких людей дуже мало".

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Деталі: Також в угрупованні додали, що російська влада вносить до даних свого окупаційного пенсійного фонду "мертві душі", аби завищувати показники видачі пенсій для "картинки в російських ЗМІ". 

Таким чином, окупанти одночасно завищують показники підтримки місцевих жителів та привласнюють кошти.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Окупанти пропонують жителям окупованої Херсонщини 10 тис. рублів за голос на псевдореферендумі.
  • Раніше повідомлялося, що росіяни провалюють збір паспортних даних на тимчасово окупованих територіях, тому збільшують масштаби підкупу населення, створюючи соціальну кризу і потім видаючи одноразові виплати 10 тис. рублів в обмін на паспорт.
  • На Херсонщині окупанти  створили для проведення "референдуму щодо входження до складу РФ" "виборчу комісію".  "Референдум" планується провести 11 вересня.

Теми: Херсонреферендумокупація
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