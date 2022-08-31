Окупанти намагаються купити голоси перед "референдумом" у Херсоні
Російські окупанти намагаються підкупити жителів Херсона перед проведенням псевдореферендуму, пропонуючи їм "допомогу" в обмін на відмову від паспорта України.
Джерело: оперативне угруповання військ "Каховка" у Facebook
Дослівно: "Тактика окупанта досить примітивна: російські маріонетки навмисно блокують всі виплати з України, створюючи гуманітарну кризу та на цьому фоні пропонуючи своє грошове забезпечення на умовах отримання російського паспорта і відмови від українського громадянства. Від безвиході декому доводиться йти на вимушене приниження та приймати умови окупанта, але таких людей дуже мало".
Деталі: Також в угрупованні додали, що російська влада вносить до даних свого окупаційного пенсійного фонду "мертві душі", аби завищувати показники видачі пенсій для "картинки в російських ЗМІ".
Таким чином, окупанти одночасно завищують показники підтримки місцевих жителів та привласнюють кошти.
Нагадаємо:
- Окупанти пропонують жителям окупованої Херсонщини 10 тис. рублів за голос на псевдореферендумі.
- Раніше повідомлялося, що росіяни провалюють збір паспортних даних на тимчасово окупованих територіях, тому збільшують масштаби підкупу населення, створюючи соціальну кризу і потім видаючи одноразові виплати 10 тис. рублів в обмін на паспорт.
- На Херсонщині окупанти створили для проведення "референдуму щодо входження до складу РФ" "виборчу комісію". "Референдум" планується провести 11 вересня.