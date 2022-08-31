Окупанти намагаються купити голоси перед "референдумом" у Херсоні

Російські окупанти намагаються підкупити жителів Херсона перед проведенням псевдореферендуму, пропонуючи їм "допомогу" в обмін на відмову від паспорта України.

Джерело: оперативне угруповання військ "Каховка" у Facebook

Дослівно: "Тактика окупанта досить примітивна: російські маріонетки навмисно блокують всі виплати з України, створюючи гуманітарну кризу та на цьому фоні пропонуючи своє грошове забезпечення на умовах отримання російського паспорта і відмови від українського громадянства. Від безвиході декому доводиться йти на вимушене приниження та приймати умови окупанта, але таких людей дуже мало".

Деталі: Також в угрупованні додали, що російська влада вносить до даних свого окупаційного пенсійного фонду "мертві душі", аби завищувати показники видачі пенсій для "картинки в російських ЗМІ".

Таким чином, окупанти одночасно завищують показники підтримки місцевих жителів та привласнюють кошти.

Нагадаємо:

Окупанти пропонують жителям окупованої Херсонщини 10 тис. рублів за голос на псевдореферендумі.

Раніше повідомлялося, що росіяни провалюють збір паспортних даних на тимчасово окупованих територіях, тому збільшують масштаби підкупу населення, створюючи соціальну кризу і потім видаючи одноразові виплати 10 тис. рублів в обмін на паспорт.

На Херсонщині окупанти створили для проведення "референдуму щодо входження до складу РФ" "виборчу комісію". "Референдум" планується провести 11 вересня.