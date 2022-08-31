Оккупанты пытаются купить голоса перед "референдумом" в Херсоне

Российские оккупанты пытаются подкупить жителей Херсона перед проведением псевдореферендума, предлагая им "помощь" в обмен на отказ от паспорта Украины.

Источник: Оперативная группировка войск "Каховка" в Facebook

Дословно: "Тактика оккупанта достаточно примитивна: российские марионетки намеренно блокируют все выплаты из Украины, создавая гуманитарный кризис и на этом фоне предлагая свое денежное обеспечение на условиях получения российского паспорта и отказа от украинского гражданства. От тупика некоторым приходится идти на вынужденное унижение и принимать условия оккупанта, но таких людей очень мало".

Детали: Также в группировке добавили, что российские власти вносят в данные своего оккупационного пенсионного фонда "мертвые души", чтобы завышать показатели выдачи пенсий для "картинки в российских СМИ".

Таким образом, оккупанты одновременно завышают показатели поддержки местных жителей и присваивают средства.

Напомним:

Оккупанты предлагают жителям оккупированной Херсонщины 10 тыс. рублей за голос на псевдореферендуме.

Ранее сообщалось, что россияне проваливают сбор паспортных данных на временно оккупированных территориях, поэтому увеличивают масштабы подкупа населения, создавая социальный кризис и затем выдавая единовременные выплаты 10 тыс. рублей в обмен на паспорт.

В Херсонской области оккупанты создали для проведения "референдума по вхождению в состав РФ" "избирательную комиссию". Референдум планируется провести 11 сентября.