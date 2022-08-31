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Оккупанты пытаются купить голоса перед "референдумом" в Херсоне

"Украинская правда"Среда, 31 августа 2022, 15:07
Оккупанты пытаются купить голоса перед референдумом в Херсоне
Паспорта, иллюстративное фото

Российские оккупанты пытаются подкупить жителей Херсона перед проведением псевдореферендума, предлагая им "помощь" в обмен на отказ от паспорта Украины.

Источник: Оперативная группировка войск "Каховка" в Facebook

Дословно: "Тактика оккупанта достаточно примитивна: российские марионетки намеренно блокируют все выплаты из Украины, создавая гуманитарный кризис и на этом фоне предлагая свое денежное обеспечение на условиях получения российского паспорта и отказа от украинского гражданства. От тупика некоторым приходится идти на вынужденное унижение и принимать условия оккупанта, но таких людей очень мало".

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Детали: Также в группировке добавили, что российские власти вносят в данные своего оккупационного пенсионного фонда "мертвые души", чтобы завышать показатели выдачи пенсий для "картинки в российских СМИ".

Таким образом, оккупанты одновременно завышают показатели поддержки местных жителей и присваивают средства.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Оккупанты предлагают жителям оккупированной Херсонщины 10 тыс. рублей за голос на псевдореферендуме.
  • Ранее сообщалось, что россияне проваливают сбор паспортных данных на временно оккупированных территориях, поэтому увеличивают масштабы подкупа населения, создавая социальный кризис и затем выдавая единовременные выплаты 10 тыс. рублей в обмен на паспорт.
  • В Херсонской области оккупанты создали для проведения "референдума по вхождению в состав РФ" "избирательную комиссию". Референдум планируется провести 11 сентября.

Темы: Херсонреферендумоккупация
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