Оккупанты пытаются купить голоса перед "референдумом" в Херсоне
Российские оккупанты пытаются подкупить жителей Херсона перед проведением псевдореферендума, предлагая им "помощь" в обмен на отказ от паспорта Украины.
Источник: Оперативная группировка войск "Каховка" в Facebook
Дословно: "Тактика оккупанта достаточно примитивна: российские марионетки намеренно блокируют все выплаты из Украины, создавая гуманитарный кризис и на этом фоне предлагая свое денежное обеспечение на условиях получения российского паспорта и отказа от украинского гражданства. От тупика некоторым приходится идти на вынужденное унижение и принимать условия оккупанта, но таких людей очень мало".
Детали: Также в группировке добавили, что российские власти вносят в данные своего оккупационного пенсионного фонда "мертвые души", чтобы завышать показатели выдачи пенсий для "картинки в российских СМИ".
Таким образом, оккупанты одновременно завышают показатели поддержки местных жителей и присваивают средства.
Напомним:
- Оккупанты предлагают жителям оккупированной Херсонщины 10 тыс. рублей за голос на псевдореферендуме.
- Ранее сообщалось, что россияне проваливают сбор паспортных данных на временно оккупированных территориях, поэтому увеличивают масштабы подкупа населения, создавая социальный кризис и затем выдавая единовременные выплаты 10 тыс. рублей в обмен на паспорт.
- В Херсонской области оккупанты создали для проведения "референдума по вхождению в состав РФ" "избирательную комиссию". Референдум планируется провести 11 сентября.