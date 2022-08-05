Польська Amnesty International засудила дії РФ в Україні після скандального звіту організації

Польське представництво міжнародної правозахисної організації Amnesty International через день після виходу її скандального звіту у п’ятницю опублікувало заяву, в якій засудило злочини російської армії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні під назвою "Заява щодо умов документування порушень міжнародного гуманітарного права" наголошується, що Amnesty International "постійно засуджує вторгнення Росії в незалежну Україну і не раз закликало до притягнення російських сил до відповідальності за скоєні воєнні злочини та грубі порушення міжнародного гуманітарного права".

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"З перших днів агресії Росії проти України російські війська вчиняють нелюдські напади не лише на окремі цивільні об’єкти, а й на багатомільйонні міста, невеликі містечка та села, часто населені лише мирними жителями. ЗСУ, за підтримки демократичних країн усього світу, включно з Польщею, захищаються від жорстокого і несправедливого нападу, воюючи в нерівних умовах, нав’язаних агресором", – йдеться в заяві.

Amnesty International Polska наголошує, що ключовим у будь-якому збройному конфлікті є захист цивільного населення.

"Незалежність, неупередженість і підкріплення доказами є головними принципами, на яких ґрунтується діяльність нашої організації. Ми знаємо, що в умовах оборонної війни – прямому збройному зіткненні із силами вторгнення – виникають ситуації, в яких близькість бою може ускладнити забезпечення безпеки цивільного населення", – зазначається в заяві.

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Далі перераховуються випадки порушень безпеки цивільних: зокрема, цілеспрямовані або хаотичні напади на мирне населення та розстріли цивільного населення російською армією, російські воєнні злочини в Київській області й у Маріуполі, гуманітарні катастрофи, спричинені "регулярними обстрілами, а також облоги міст росіянами.

"Ми відстежуємо порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, де б вони не порушувалися, незалежно від того, хто їх зазнав і хто їх застосовує. Це стосується і війни в Україні", – підсумовується в заяві.

Нагадаємо, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International випустила звіт, у якому заявляє, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючись на території шкіл та лікарень.

Український офіс організації після цього оприлюднив коментар, у якому пояснює, що українська команда не була залучена до підготовки звіту та від початку намагалась переконати колег у недопустимості й неповноті такого матеріалу та у підсумку відмовилась перекладати і поширювати його, але до їхньої думки не дослухались.

В Офісі президента після публікації звіту наголосили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що матеріал Amnesty International свідчить про "втрату адекватності" в організації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що такий звіт створює фальшивий баланс між злочинцем і жертвою.