Польская Amnesty International осудила действия РФ в Украине после скандального отчета организации

Польское представительство международной правозащитной организации Amnesty International через день после выхода ее скандального отчета в пятницу опубликовало заявление, осудившее преступления российской армии в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении под названием "Заявление об условиях документирования нарушений международного гуманитарного права" отмечается, что Amnesty International "постоянно осуждает вторжение России в независимую Украину и не раз призывало к привлечению российских сил к ответственности за совершенные военные преступления и грубые нарушения международного гуманитарного права".

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"С первых дней агрессии России против Украины российские войска совершают бесчеловечные нападения не только на отдельные гражданские объекты, но и на многомиллионные города, небольшие городки и села, часто населенные только мирными жителями. ВСУ, при поддержке демократических стран всего мира, включая Польшей, защищаются от жестокого и несправедливого нападения, сражаясь в неравных условиях, навязанных агрессором", – говорится в заявлении.

Amnesty International Polska отмечает, что ключевым в любом вооруженном конфликте является защита гражданского населения.

"Независимость, беспристрастность и подкрепление доказательствами являются главными принципами, на которых основывается деятельность нашей организации. Мы знаем, что в условиях оборонной войны – прямом вооруженном столкновении с силами вторжения – возникают ситуации, в которых близость боя может усложнить обеспечение безопасности гражданского населения", – указывается в заявлении.

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Далее перечисляются случаи нарушений безопасности гражданских: в частности, целенаправленные или хаотические нападения на мирное население и расстрелы гражданского населения русской армией, русские военные преступления в Киевской области и в Мариуполе, гуманитарные катастрофы, вызванные "регулярными обстрелами, а также осады городов россиянами".

"Мы отслеживаем нарушения прав человека и международного гуманитарного права, где бы они ни нарушались, независимо от того, кто их подвергся и кто их применяет. Это касается и войны в Украине", – заключается в заявлении.

Напомним, 4 августа правозащитная организация Amnesty International выпустила отчет, в котором заявляет, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, размещаясь на территории школ и больниц.

Украинский офис организации после этого обнародовал комментарий, в котором объясняет, что украинская команда не была вовлечена в подготовку отчета и с самого начала пыталась убедить коллег в недопустимости и неполноте такого материала и в итоге отказалась переводить и распространять его, но к их мнению не прислушались.

В Офисе президента после публикации отчета отметили, что жизни украинцев грозит только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что материал Amnesty International свидетельствует о "потере адекватности" в организации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что такой отчет создает фальшивый баланс между преступником и жертвой.