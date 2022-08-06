Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Загострення на ЗАЕС: Зеленський дорікнув Amnesty International за мовчання

Валентина РоманенкоСубота, 6 серпня 2022, 23:10
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент України Володимир Зеленський дорікнув міжнародним правозахисникам Amnesty International, які мовчать про ядерний терор російської армії.

Джерело: вечірнє звернення глави держави

Пряма мова: "На жаль, маємо значне загострення ситуації навколо Запорізької атомної електростанції. Російські терористи стали першими у світі, хто використовує для терору найбільшу в Європі атомну станцію. Будемо звертати увагу світу на це і наполягати на нових санкціях для Росії за створення такої глобальної загрози.

Попри  те, що російські обстріли атомної станції є одним  з найнебезпечніших злочинів проти українців та усіх європейців, проти права на життя кожної людини.. чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації".

Нагадаємо: 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Що передувало: Російські окупанти в результаті обстрілів 5 серпня серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС – повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

ВІДЕО ДНЯ

В Енергоатомі застерегли, що дії росіян можуть призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа.

Передісторія

  • 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
  • Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
  • Після обстрілів окупантів Запорізької АЕС президент Володимир Зеленський висловив вимогу, аби проти російської атомної галузі застосували жорсткі санкції.
  • Як повідомила в ефірі національного телемарафону керуюча справами Енергодарської міської ради Яна Дабіжа,  6 серпня в тимчасово окупованому військами РФ Енергодарі - місті-супутнику ЗАЕС - знову лунали вибухи.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗАЕСЗеленськийвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Усіх вантажників з ринку забрали на війну: на Донбасі бойовики проводять нову "мобілізацію"

Розвідка Британії порахувала вбитих російських генералів на війні

The Times: Amnesty International стала рупором путінської пропаганди і повинна піти зі сцени

ОК "Південь": ЗСУ знищили російський "Панцир" і чотири системи С-300

Косово арештувало на кордоні російську журналістку — її підозрюють у роботі на розвідку РФ

Загострення на ЗАЕС: Зеленський дорікнув Amnesty International за мовчання

Усі новини...
ЗАЕС
Росія перекидає війська і починає нову фазу війни. Підсумки 164-го дня війни
МАГАТЕ після обстрілу ЗАЕС просить допуску на станцію: можлива ядерна катастрофа
Росіяни хочуть від'єднати ЗАЕС від енергосистеми України і знеструмити південь - Енергоатом
Останні новини
10:23
фото, відеоЗ портів Одещини вийшов другий караван з українським зерном
10:10
Роковини нападу Росії на Грузію: Україна вимагає деокупації територій
09:59
За добу ЗСУ знищили 300 російських загарбників - Генштаб
09:57
Психіатрична допомога для українців за кордоном: куди звертатися, пояснює МОЗ
09:52
Брати Ротенберги використали лазівку у Британії, щоб обійти санкції - ЗМІ
09:27
Херсонщина - під постійним вогнем, у Миколаєві зранку лунали вибухи - дані ОВА
09:25
Делегація з Литви прибула на Тайвань
09:23
Усіх вантажників з ринку забрали на війну: на Донбасі бойовики проводять нову "мобілізацію"
08:57
Розвідка Британії порахувала вбитих російських генералів на війні
08:52
Рубіжне: окупанти лише зараз поховали тіла пів сотні українців, вбитих ще у квітні
Усі новини...