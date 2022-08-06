Загострення на ЗАЕС: Зеленський дорікнув Amnesty International за мовчання

Президент України Володимир Зеленський дорікнув міжнародним правозахисникам Amnesty International, які мовчать про ядерний терор російської армії.

Джерело: вечірнє звернення глави держави

Пряма мова: "На жаль, маємо значне загострення ситуації навколо Запорізької атомної електростанції. Російські терористи стали першими у світі, хто використовує для терору найбільшу в Європі атомну станцію. Будемо звертати увагу світу на це і наполягати на нових санкціях для Росії за створення такої глобальної загрози.

Попри те, що російські обстріли атомної станції є одним з найнебезпечніших злочинів проти українців та усіх європейців, проти права на життя кожної людини.. чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації".

Нагадаємо: 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Що передувало: Російські окупанти в результаті обстрілів 5 серпня серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС – повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

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