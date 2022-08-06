Загострення на ЗАЕС: Зеленський дорікнув Amnesty International за мовчання
Президент України Володимир Зеленський дорікнув міжнародним правозахисникам Amnesty International, які мовчать про ядерний терор російської армії.
Джерело: вечірнє звернення глави держави
Пряма мова: "На жаль, маємо значне загострення ситуації навколо Запорізької атомної електростанції. Російські терористи стали першими у світі, хто використовує для терору найбільшу в Європі атомну станцію. Будемо звертати увагу світу на це і наполягати на нових санкціях для Росії за створення такої глобальної загрози.
Попри те, що російські обстріли атомної станції є одним з найнебезпечніших злочинів проти українців та усіх європейців, проти права на життя кожної людини.. чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації".
Нагадаємо: 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.
Що передувало: Російські окупанти в результаті обстрілів 5 серпня серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС – повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.
В Енергоатомі застерегли, що дії росіян можуть призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа.
Передісторія:
- 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
- Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
- Після обстрілів окупантів Запорізької АЕС президент Володимир Зеленський висловив вимогу, аби проти російської атомної галузі застосували жорсткі санкції.
- Як повідомила в ефірі національного телемарафону керуюча справами Енергодарської міської ради Яна Дабіжа, 6 серпня в тимчасово окупованому військами РФ Енергодарі - місті-супутнику ЗАЕС - знову лунали вибухи.