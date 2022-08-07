Рідні захисників Маріуполя вийшли на акції у понад десяти містах 

Акція-перформанс на підтримку захисників "Азовсталі" у Запоріжжі, 03.08.2022, фото Суспільне Запоріжжя

Рідні захисників України з "Азовсталі" вийшли на акції у понад десяти містах України через теракт у колонії окупантів в Оленівці.

Джерело: Асоціація родин захисників "Азовсталі"

Деталі: Рідні захисників "Азовсталі" продовжують організовувати акції на підтримку героїв по всій країні. Окрім Києва, подібні заходи відбулися у Житомирі, Рівному, Івано-Франківську, Запоріжжі, Черкасах, Тернополі, Львові, Чернігові, Кривому Розі, Хмельницькому та Дніпрі.

Ці акції відбувалися з кінця липня в різних містах у різні дні.

Тривають акції і в містах Європи.

Учасники заходів наполягають, аби Організація Об'єднаних Націй (ООН) та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) виконали гарантії, які вони давали, коли захисники виходили з "Азовсталі": відвідали колонію в Оленівці й проінспектували умови утримання та стан здоров’я військовополонених.

Росіяни відмовили організаціям у цих запитах, що є прямим порушенням положень Женевської конвенції.

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"Ця нахабність країни-агресора і її відмова від будь-яких законів ведення війни має бути негайно засуджена світом!", – переконані родичі українських захисників.

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