Рідні захисників Маріуполя вийшли на акції у понад десяти містах
Рідні захисників України з "Азовсталі" вийшли на акції у понад десяти містах України через теракт у колонії окупантів в Оленівці.
Джерело: Асоціація родин захисників "Азовсталі"
Деталі: Рідні захисників "Азовсталі" продовжують організовувати акції на підтримку героїв по всій країні. Окрім Києва, подібні заходи відбулися у Житомирі, Рівному, Івано-Франківську, Запоріжжі, Черкасах, Тернополі, Львові, Чернігові, Кривому Розі, Хмельницькому та Дніпрі.
Ці акції відбувалися з кінця липня в різних містах у різні дні.
Тривають акції і в містах Європи.
Учасники заходів наполягають, аби Організація Об'єднаних Націй (ООН) та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) виконали гарантії, які вони давали, коли захисники виходили з "Азовсталі": відвідали колонію в Оленівці й проінспектували умови утримання та стан здоров’я військовополонених.
Росіяни відмовили організаціям у цих запитах, що є прямим порушенням положень Женевської конвенції.
"Ця нахабність країни-агресора і її відмова від будь-яких законів ведення війни має бути негайно засуджена світом!", – переконані родичі українських захисників.
Передісторія:
- 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
- У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
- СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
- 30 липня російські ЗМІ виклали списки прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці. Патронатна служба "Азову" не змогла підтвердити чи спростувати ці повідомлення, а уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не отримала списки загиблих в Оленівці військовополонених.
- 30 липня у центрі Києва родичі українських військовополонених з "Азовсталі" і активісти закликали світову спільноту відреагувати на трагедію, що сталася в п'ятницю в колонії окупованої Оленівки, і визнати РФ державою – спонсором світового тероризму.