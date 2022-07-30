Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна поки не отримала списки загиблих в Оленівці воїнів – Лубінець

Ірина БалачукСубота, 30 липня 2022, 13:53
Дмитро Лубінець. Фото з Facebook

Станом на ранок 30 липня Україна не отримала списки загиблих в Оленівці військовополонених.

Джерело: уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону новин, Патронатна служба Азову, Медуза

Пряма мова Лубінця: "Я запросив цю інформацію. Поки що ми не отримали списки. А я знаю, що у російської сторони вони є, але на даний час ми їх не отримали".

Деталі: За словами омбудсмена, він, зокрема, запросив інформацію щодо повернення тіл загиблих.

Водночас він додав, що родичам найперше треба звертатись до Червоного Хреста, бо інформацію щодо конкретного полоненого передають лише рідним.

Пряма мова Лубінця: "Мені можуть дати загальні цифри, тобто, яка кількість трималась в тому місці, яка кількість загиблих, яка кількість поранених. Приблизні цифри ми вже зараз розуміємо. А хто конкретно був, цю інформацію мені не надає Міжнародний комітет Червоного Хреста, він надає її родичам конкретного військовослужбовця".  

Деталі: На питання, чи збігається інформація, яку має Україна, про кількість загиблих в Оленівці з тими даними, які оприлюднюють окупанти (про 53 загиблих – ред.), омбудсмен зазначив, що дані збігаються, але не повністю, а щодо поранених приблизно збігаються.

ВІДЕО ДНЯ

Лубінець також зазначив, що раніше вже не раз проходили обміни з російською стороною і військовополонених, і загиблими, але після подій в Оленівці будуть прийматися рішення, як діяти далі.

Уповноважений з прав людини підкреслив, що обмінний фонд в України є.

Що було раніше: 30 липня російські ЗМІ виклали списки прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці. Згідно з даними окупантів, у списку загиблих – 50 прізвищ, у списку поранених – 73.

Патронатна служба Азову повідомила, що не може підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряє їх на достовірність.

Там також зазначили, що імена поранених та загиблих в Оленівці повідомляють родинам в індивідуальному порядку.  

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Українські захисники опублікували спільну заяву і вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників в колонію, де росіяни утримують захисників. У Червоному хресті заявили, що подали запит і намагатимуться дістатися до обстріляної колонії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.
  • Інститут вивчення війни (ISW), реагуючи на вбивство українських військовополонених у Оленівці, зазначає, що пошкодження від пожежі не притаманні принципу роботи HIMARS.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Українаполоненіжертви
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Українська авіація знищила склади, опорні пункти й десятки окупантів

"Їдьте, ми допоможемо!": Зеленський закликає евакуюватися з Донеччини

Окупанти захопили верф Новинського у Херсоні

Президент "Фенербахче" після скандалу на матчі: Не будемо просити вибачення в України

фотоРодичі захисників "Азовсталі" після трагедії в Оленівці вийшли на акцію з закликом до світу

Вбивство українців в Оленівці: у США натякають, що заявам Росії не варто вірити

Усі новини...
Україна
МЗС про твіт посольства РФ про "азовців": дипломати РФ є співучасниками воєнних злочинів
Україна отримає додаткові 350 млн доларів від Канади
Ексглава ЦРУ вірить, що Україна зможе повернути захоплені Росією території
Останні новини
23:53
Українська авіація знищила склади, опорні пункти й десятки окупантів
23:47
У Святогірській лаврі досі залишаються майже пів тисячі людей - ВЦА
23:44
Коптер-міношукач, вітрова електростанція: над якими проєктами працюють юні українські науковці
22:50
"Їдьте, ми допоможемо!": Зеленський закликає евакуюватися з Донеччини
22:37
Зеленський – світу: Росію доведеться визнати державою-терористом
21:56
Байден повернеться до ізоляції: тест на Covid знову позитивний
21:46
Окупанти захопили верф Новинського у Херсоні
21:16
Фільми, що виходять в український кінопрокат у серпні: добірка
21:14
Окупанти посилюють терор у Херсоні – заступник голови облради
21:08
фотоНа сході Росії спаплюжили могили вояк, яких ліквідували в Україні
Усі новини...