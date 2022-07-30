Україна поки не отримала списки загиблих в Оленівці воїнів – Лубінець

Станом на ранок 30 липня Україна не отримала списки загиблих в Оленівці військовополонених.

Джерело: уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону новин, Патронатна служба Азову, Медуза

Пряма мова Лубінця: "Я запросив цю інформацію. Поки що ми не отримали списки. А я знаю, що у російської сторони вони є, але на даний час ми їх не отримали".

Деталі: За словами омбудсмена, він, зокрема, запросив інформацію щодо повернення тіл загиблих.

Водночас він додав, що родичам найперше треба звертатись до Червоного Хреста, бо інформацію щодо конкретного полоненого передають лише рідним.

Пряма мова Лубінця: "Мені можуть дати загальні цифри, тобто, яка кількість трималась в тому місці, яка кількість загиблих, яка кількість поранених. Приблизні цифри ми вже зараз розуміємо. А хто конкретно був, цю інформацію мені не надає Міжнародний комітет Червоного Хреста, він надає її родичам конкретного військовослужбовця".

Деталі: На питання, чи збігається інформація, яку має Україна, про кількість загиблих в Оленівці з тими даними, які оприлюднюють окупанти (про 53 загиблих – ред.), омбудсмен зазначив, що дані збігаються, але не повністю, а щодо поранених приблизно збігаються.

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Лубінець також зазначив, що раніше вже не раз проходили обміни з російською стороною і військовополонених, і загиблими, але після подій в Оленівці будуть прийматися рішення, як діяти далі.

Уповноважений з прав людини підкреслив, що обмінний фонд в України є.

Що було раніше: 30 липня російські ЗМІ виклали списки прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці. Згідно з даними окупантів, у списку загиблих – 50 прізвищ, у списку поранених – 73.

Патронатна служба Азову повідомила, що не може підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряє їх на достовірність.



Там також зазначили, що імена поранених та загиблих в Оленівці повідомляють родинам в індивідуальному порядку.

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