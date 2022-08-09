В Оленівці росіяни могли спрацювати "Шмєлями" – Азов

Для вбивства українських захисників в Оленівці Донецької області окупанти могли використати реактивні піхотні вогнемети РПВ "Шмєль", які швидко випалюють кисень – і людина згорає за лічені секунди.

Джерело: в.о. командира "Азова" майор Микита Надточій (позивний "Раз-Два") в інтерв’ю Українській правді

Пряма мова Надточія: "Я більш схиляюсь до того, що просто… був використаний "Шмєль", так званий. Він так і функціонує. Тобто за секунду повністю вигорає кисень, і людина згорає за лічені секунди.

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Я взагалі не розглядаю якихось інших моментів, які Росія намагалася в перші дні публікувати і якось нав'язувати думку. Це виключено. Такого просто не може бути. Там видно, що, скоріше за все, спрацювали "Шмєлями". Просто спланована акція. Про це говорить і те, що там не постраждав жодний працівник колонії. Такого також не може бути"

Деталі: За словами Надточія, про трагедію він дізнався трохи раніше, ніж про це написали ЗМІ. І захисники майже відразу зрозуміли, що це був не обстріл.

"Раз-Два" розповів, що напередодні (у четвер, 28 липня – ред.) о пів на дванадцяту ночі йому зателефонували хлопці звідти і повідомили, що по них "працюють".

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Надточій відразу передзвонив "до певних органів", які, можливо б, могли знати щось про цю "роботу". А ті пізніше передзвонили, сказали, що ніхто не працював – жодна з артбригад взагалі не отримувала даних координат для відпрацювання.

На ранок, за словами Надточія, зателефонували ці самі хлопці. Підтвердили, що є "двохсоті", "трьохсоті", тоді ж вони почали самі сумніватись, що це були саме "приходи".

"Тобто скоріш за все, вони чули просто хлопки, вибух і потім уже бачили через вікна, що щось десь горить загравою. Ви бачили відео – там поруч будівлі, які стоять, вони стоять з вікнами. Так не буває. Вибухова хвиля від снаряду або від ракети не залишає вікон, коли будівлі так поруч знаходяться", – підсумував в.о. командира "Азова".

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