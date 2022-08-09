Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Оленівці росіяни могли спрацювати "Шмєлями" – Азов

Ірина БалачукВівторок, 9 серпня 2022, 10:14
Микита Надточій. Фото УП

Для вбивства українських захисників в Оленівці Донецької області окупанти могли використати реактивні піхотні вогнемети РПВ "Шмєль", які швидко випалюють кисень – і людина згорає за лічені секунди.

Джерело: в.о. командира "Азова" майор Микита Надточій (позивний "Раз-Два") в інтерв’ю Українській правді

Пряма мова Надточія: "Я більш схиляюсь до того, що просто… був використаний "Шмєль", так званий. Він так і функціонує. Тобто за секунду повністю вигорає кисень, і людина згорає за лічені секунди.

Я взагалі не розглядаю якихось інших моментів, які Росія намагалася в перші дні публікувати і якось нав'язувати думку. Це виключено. Такого просто не може бути. Там видно, що, скоріше за все, спрацювали "Шмєлями". Просто спланована акція. Про це говорить і те, що там не постраждав жодний працівник колонії. Такого також не може бути"

Деталі: За словами Надточія, про трагедію він дізнався трохи раніше, ніж про це написали ЗМІ. І захисники майже відразу зрозуміли, що це був не обстріл. 

"Раз-Два" розповів, що напередодні (у четвер, 28 липня – ред.) о пів на дванадцяту ночі йому зателефонували хлопці звідти і повідомили, що по них "працюють".

Надточій відразу передзвонив "до певних органів", які, можливо б, могли знати щось про цю "роботу". А ті пізніше передзвонили, сказали, що ніхто не працював – жодна з артбригад взагалі не отримувала даних координат для відпрацювання.

ВІДЕО ДНЯ

На ранок, за словами Надточія, зателефонували ці самі хлопці. Підтвердили, що є "двохсоті", "трьохсоті", тоді ж вони почали самі сумніватись, що це були саме "приходи".

"Тобто скоріш за все, вони чули просто хлопки, вибух і потім уже бачили через вікна, що щось десь горить загравою. Ви бачили відео – там поруч будівлі, які стоять, вони стоять з вікнами. Так не буває. Вибухова хвиля від снаряду або від ракети не залишає вікон, коли будівлі так поруч знаходяться", – підсумував в.о. командира "Азова".

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • 30 липня російські ЗМІ виклали списки прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці. Патронатна служба "Азову" не змогла підтвердити чи спростувати ці повідомлення, а уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не отримала списки загиблих в Оленівці військовополонених.
  • 30 липня у центрі Києва родичі українських військовополонених з "Азовсталі" і активісти закликали світову спільноту відреагувати на трагедію, що сталася в п'ятницю в колонії окупованої Оленівки, і визнати РФ державою – спонсором світового тероризму.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Азов Донецька областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі

Міноборони України відмежувалося від вибухів на аеродромі в Криму

Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму – Енергоатом

фото, відеоУ Криму вибухи на військовому аеродромі

Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників

відеоЗСУ отримали пів сотні турецьких бронетранспортерів Kirpi, очікують ще 150

Усі новини...
Азов
Родичі захисників "Азовсталі" просять Зеленського завадити фейковому трибуналу над бійцями
В. о. командира "Азову" Надточій: В Оленівці росіяни, скоріше за все, спрацювали "Шмєлями"
Рідні захисників Маріуполя вийшли на акції у понад десяти містах 
Останні новини
21:30
У Болгарії почалися міжнародні навчання авіації Thracian Viper
21:16
Підсумки 167-го воєнного дня
21:11
Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі
21:10
Стівен Сігал знімає фільм про війну на Донбасі – Пушилін
21:04
Е-пенсійне і е-посвідка: у "Дії" тестують два нових документи
21:04
Як артилеристи 58-ї бригади відганяють окупантів на Бахмутському напрямку - відео
21:03
МОН ініціювало скасування указу про можливість навчання у РФ українців з прикордонних областей
20:48
Кабмін вже готує "бюджет воєнної економіки" на 2023 рік: створять Фонд відновлення
20:44
Окупанти зібралися "приєднати" території Миколаївщини до Херсонщини
20:40
Банк “Січ” - банкрут: що сталось з фінансовою установою і чи будуть наступні
Усі новини...