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В Оленівці росіяни могли спрацювати "Шмєлями" – Азов

Ірина БалачукВівторок, 9 серпня 2022, 10:14
В Оленівці росіяни могли спрацювати Шмєлями – Азов
Микита Надточій. Фото УП

Для вбивства українських захисників в Оленівці Донецької області окупанти могли використати реактивні піхотні вогнемети РПВ "Шмєль", які швидко випалюють кисень – і людина згорає за лічені секунди.

Джерело: в.о. командира "Азова" майор Микита Надточій (позивний "Раз-Два") в інтерв’ю Українській правді

Пряма мова Надточія: "Я більш схиляюсь до того, що просто… був використаний "Шмєль", так званий. Він так і функціонує. Тобто за секунду повністю вигорає кисень, і людина згорає за лічені секунди.

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Я взагалі не розглядаю якихось інших моментів, які Росія намагалася в перші дні публікувати і якось нав'язувати думку. Це виключено. Такого просто не може бути. Там видно, що, скоріше за все, спрацювали "Шмєлями". Просто спланована акція. Про це говорить і те, що там не постраждав жодний працівник колонії. Такого також не може бути"

Деталі: За словами Надточія, про трагедію він дізнався трохи раніше, ніж про це написали ЗМІ. І захисники майже відразу зрозуміли, що це був не обстріл. 

"Раз-Два" розповів, що напередодні (у четвер, 28 липня – ред.) о пів на дванадцяту ночі йому зателефонували хлопці звідти і повідомили, що по них "працюють".

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Надточій відразу передзвонив "до певних органів", які, можливо б, могли знати щось про цю "роботу". А ті пізніше передзвонили, сказали, що ніхто не працював – жодна з артбригад взагалі не отримувала даних координат для відпрацювання.

На ранок, за словами Надточія, зателефонували ці самі хлопці. Підтвердили, що є "двохсоті", "трьохсоті", тоді ж вони почали самі сумніватись, що це були саме "приходи".

"Тобто скоріш за все, вони чули просто хлопки, вибух і потім уже бачили через вікна, що щось десь горить загравою. Ви бачили відео – там поруч будівлі, які стоять, вони стоять з вікнами. Так не буває. Вибухова хвиля від снаряду або від ракети не залишає вікон, коли будівлі так поруч знаходяться", – підсумував в.о. командира "Азова".

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • 30 липня російські ЗМІ виклали списки прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці. Патронатна служба "Азову" не змогла підтвердити чи спростувати ці повідомлення, а уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не отримала списки загиблих в Оленівці військовополонених.
  • 30 липня у центрі Києва родичі українських військовополонених з "Азовсталі" і активісти закликали світову спільноту відреагувати на трагедію, що сталася в п'ятницю в колонії окупованої Оленівки, і визнати РФ державою – спонсором світового тероризму.

Теми: Азов Донецька областьвійна
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