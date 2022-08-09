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Мер Мелітополя повідомив про вибухи в окупованій Кирилівці

Євген КізіловВівторок, 9 серпня 2022, 22:47
Мер Мелітополя повідомив про вибухи в окупованій Кирилівці
фото: сайт міста

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що, окрім Криму, вибухи у вівторок лунали і в окупованій Кирилівці Мелітопольського району.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "Сьогоднішній день виявився особливо "спекотним" не тільки в українському Криму, а й в українській Кирилівці.

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Зафіксовано принаймні два вибухи і шквал густого диму вже протягом двох годин. Чекаємо на детальну інформацію".

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Теми: вибухЗапорізька областьвійна
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