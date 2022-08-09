Мер Мелітополя повідомив про вибухи в окупованій Кирилівці
Вівторок, 9 серпня 2022, 22:47
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що, окрім Криму, вибухи у вівторок лунали і в окупованій Кирилівці Мелітопольського району.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова: "Сьогоднішній день виявився особливо "спекотним" не тільки в українському Криму, а й в українській Кирилівці.
Реклама:
Бавовна для орків на узбережжі Азовського моря, куди рашисти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть. Сподіваємось, все ж дістали.
Зафіксовано принаймні два вибухи і шквал густого диму вже протягом двох годин. Чекаємо на детальну інформацію".
ВІДЕО ДНЯ
Що передувало:
- 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Криму.
- Міністерство оборони Росії заявило, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював, але на там здетонували кілька авіаційних боєприпасів.
- Окупаційна влада заявила, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі в Криму постраждали 5 людей і 1 людина загинула.
- Міністерство оборони України заявило, що йому не відома причина вибухів.
- Водночас відоме американське видання The New York Times із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму стоять українські сили.