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NYT: За вибухами на аеродромі в Криму стоять українські сили

Олена РощінаВівторок, 9 серпня 2022, 21:51

"The New York Times" із посиланням на "високопоставленого українського військового" пише, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму стоять українські сили, хоча Міноборони України та Міноборони Росії не давали підстав говорити про таку версію.

Джерело: "The New York Times" із посиланням на чиновника, який говорив на умовах анонімності

Дослівно: "Високопоставлений український військовий, який знає ситуацію, сказав, що за нападом стоять українські сили". 

Пряма мова: "Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для атак проти наших сил на південному театрі (воєнних дій)".

Деталі: Чиновник не став розголошувати тип зброї, яка була використана для нападу, зазначивши лише, що "використовувався пристрій виключно українського виробництва".

NYT зазначає, що Україна має небагато видів зброї, яка може досягти півострова, окрім літаків, які ризикують бути негайно збитими потужною протиповітряною обороною Росії.

Видання припускає, що напад України на російські війська на Кримському півострові призведе до загострення війни та збентеження для президента Росії Володимира Путіна.

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NYT також вказує, що російська та окупаційна влада публічно не спекулювала щодо можливості українського нападу. 

Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.

Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці, однак нагадало про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Головне управління розвідки Міноборони України не стало коментувати "Українській правді" інцидент, інші джерела у владних колах не дали однозначної інформації про причини вибухів на аеродромі в Криму.

Оновлення: Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ непричетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці, але не виключив, що за цим стоять партизани.

Передісторія:

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Теми: Кримвибухвійна
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