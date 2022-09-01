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З самого ранку росіяни обстрілюють Енергодар, є постраждалі – мер

Ольга Глущенко Четвер, 1 вересня 2022, 07:58
ілюстративне фото обстріляної міськради Енергодара, telegram Орлова

Окупанти обстрілюють Енергодар із 5 години ранку, є постраждалі.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов

Пряма мова: "З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чути автоматні черги".

Деталі: За словами Орлова, відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів, є постраждалі, кількість яких з’ясовується.

Нагадаємо:

31 серпня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької АЕС, де має оцінити ситуацію та встановити постійне представництво. Окупанти заявили, що дають місії на роботу 1 день.

"Влада" окупованої частини Запорізької області оголосила, що не робитиме спецперепустки учасникам місії МАГАТЕ, щоб ті швидко потрапити на ЗАЕС, однак додала, що очікує на прибуття місії до Енергодару вже зранку 1 вересня.

ВІДЕО ДНЯ

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що окупанти готують на Запорізькій АЕС "масовку" до приїзду Місії МАГАТЕ.

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Теми: ЕнергодаробстрілРосія
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