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ВСУ продвинулись на несколько десятков км на юге – Гуменюк

Ирина БалачукСуббота, 10 сентября 2022, 14:41
Фото с Facebook ОК "Юг"

Вооруженные силы Украины успешно контрнаступают на юге Украины – сейчас на разных направлениях защитники продвинулись на несколько десятков километров.

Источник: пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона новостей

Прямая речь Гуменюк на вопрос, какими были результаты работы ВСУ за прошедшие сутки: "Результаты радуют, и мы работаем над тем, чтобы они каждое утро были достаточно убедительными. Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от двух до нескольких десятков километров. Скоро мы обязательно сообщим и те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов".

Детали: По словам Гуменюк, за минувшие сутки ВСУ уничтожили на юге более 70 оккупантов, 9 вражеских танков и 2 гаубицы крупнокалиберной артиллерии, которыми оккупанты постоянно били по Никопольскому району.

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Темы: Херсонская областьвойнадеоккупация
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