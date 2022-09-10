ВСУ продвинулись на несколько десятков км на юге – Гуменюк

Вооруженные силы Украины успешно контрнаступают на юге Украины – сейчас на разных направлениях защитники продвинулись на несколько десятков километров.

Источник: пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона новостей

Прямая речь Гуменюк на вопрос, какими были результаты работы ВСУ за прошедшие сутки: "Результаты радуют, и мы работаем над тем, чтобы они каждое утро были достаточно убедительными. Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от двух до нескольких десятков километров. Скоро мы обязательно сообщим и те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов".

Детали: По словам Гуменюк, за минувшие сутки ВСУ уничтожили на юге более 70 оккупантов, 9 вражеских танков и 2 гаубицы крупнокалиберной артиллерии, которыми оккупанты постоянно били по Никопольскому району.

Предыстория:

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.

Силы обороны Украины вернули под контроль правительства уже более 1000 квадратных километров на Харьковском на Южнобужском направлениях.

8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.

10 сентября советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что Вооруженные силы освободили от оккупантов город Купянск.

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