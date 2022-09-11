Окупанти обстріляли звільнений Куп’янськ – депутат

Окупаційні війська вранці 11 вересня обстріляли правий берег Куп’янська Харківської області – ту частину міста, яку звільнили Збройні сили, повідомив депутат Куп’янської міської ради Вадим Крохмаль.

Джерело: Крохмаль в ефірі телемарафону

Пряма мова Крохмаля: "Куп’янськ розділений на дві половини річкою Оскіл. На сьогодні на правому березі, там, де центр міста, ситуація непроста, але вже повністю контрольована нашими військовими.

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Щодо лівого берега – там поки що є невеликі питання. Ще триватиме зачистка.

Зранку була обстріляна саме права частина міста, стріляли просто по мирних жителях. З зенітних комплексів був обстріл".

Деталі: Він наголосив, що ймовірні жертви та руйнування ще встановлюються.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 10 вересня стало відомо, що Збройні сили України звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області.

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