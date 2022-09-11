Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреляли освобожденный Купянск - депутат

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 15:19
фото с освобожденного купянска, соцсети

Оккупационные войска утром 11 сентября обстреляли правый берег Купянска Харьковской области - ту часть города, которую освободили Вооруженные силы, сообщил депутат Купянского городского совета Вадим Крохмаль.

Источник: Крохмаль в эфире телемарафона

Прямая речь Крохмаля: "Купянск разделен на две половины рекой Оскол. На сегодняшний день на правом берегу, где центр города, ситуация непростая, но уже полностью контролируемая нашими военными.

Что касается левого берега – там пока есть небольшие вопросы. Еще продлится зачистка.

Утром была обстреляна самая правая часть города, стреляли прямо по мирным жителям. Из зенитных комплексов были обстрелы".

Детали: Он подчеркнул, что вероятные жертвы и разрушения еще устанавливаются.

Что предшествовало: 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Купянск Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: Событие дня: ВСУ продолжают контрнаступать на Харьковщине – что известно

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковская областьдеоккупациявойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Резников: Контрнаступление ВСУ – "это знак того, что Россию можно победить"

видеоЗеленский – оккупантам: Мы будем с газом, светом, водой, едой и без вас

Руководство западной группировки войск РФ снова сменили из-за поражений – ГУР

дополненоЗадержан бывший глава СБУ Харьковщины

Кадыров собрался к Путину, если ситуация на войне не поменяется

Дальние бомбардировщики РФ ударили по Украине ракетами Х-22

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Харьковская область
Российские власти признали, что почти полностью покинули Харьковщину
До границы 50 км: Залужный рассказал об успехах контрнаступления
ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области - Зеленский
Последние новости
04:38
УЗ назначила эвакуационный рейс из Донбасса
03:42
В Запорожье "были слышны громкие звуки" – горсовет
02:50
ОК "Юг": В Черном море враг активизировал присутствие 4 больших десантных кораблей
02:30
ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Каховке – командование "Юг"
01:58
Днепропетровщина: в результате обстрела погибли два человека, еще один – ранен
01:06
Враг ударил по Новобаварскому району Харькова, попал в жилой дом – мэр
00:55
Россияне открывали огонь по двум общинам Сумщины
00:26
Резников: Контрнаступление ВСУ – "это знак того, что Россию можно победить"
23:58
Зеленский о 200 днях войны: мир в восторге, враг – в панике
23:38
видеоБлагодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскил – Резников
Все новости...