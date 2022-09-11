Оккупанты обстреляли освобожденный Купянск - депутат
Оккупационные войска утром 11 сентября обстреляли правый берег Купянска Харьковской области - ту часть города, которую освободили Вооруженные силы, сообщил депутат Купянского городского совета Вадим Крохмаль.
Источник: Крохмаль в эфире телемарафона
Прямая речь Крохмаля: "Купянск разделен на две половины рекой Оскол. На сегодняшний день на правом берегу, где центр города, ситуация непростая, но уже полностью контролируемая нашими военными.
Что касается левого берега – там пока есть небольшие вопросы. Еще продлится зачистка.
Утром была обстреляна самая правая часть города, стреляли прямо по мирным жителям. Из зенитных комплексов были обстрелы".
Детали: Он подчеркнул, что вероятные жертвы и разрушения еще устанавливаются.
Что предшествовало: 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Купянск Харьковской области.
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