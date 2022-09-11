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Россияне ударили по ТЭЦ-5 в Харькове и двух объектах возле города – Подоляк

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 22:05
Россияне ударили по ТЭЦ-5 в Харькове и двух объектах возле города – Подоляк
Пожар на Харьковщине, скриншот видео Кириленко

Россияне в воскресенье нанесли удар по крупнейшей харьковской ТЭЦ-5, а также по объектам критической инфраструктуры под Харьковом.

Источник: советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно Подоляк: "Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в том числе по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5 – это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя.

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Двумя крылатыми ракетами попали по объектам критической инфраструктуры под Харьковом".

Детали: Вместе с тем, Тимошенко сообщил, что без света остался ряд областей: Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и частично Донецкая.

По его словам, перебои со светом могут произойти по всей стране.

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Что предшествовало: В воскресенье вечером в разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, проблемы с электроснабжением также на Полтавщине и Сумщине.

Некоторые города и общины Днепропетровской области также остались без электроснабжения из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Темы: электроэнергиявойна
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