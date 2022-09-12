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В Изюме погибли более тысячи гражданских, 80% инфраструктуры разрушены – депутат

Елена РощинаПонедельник, 12 сентября 2022, 16:40
В Изюме погибли более тысячи гражданских, 80% инфраструктуры разрушены – депутат
Фото из Телеграмм-канала Изюм - голос народа

По меньшей мере, тысяча гражданских в Изюме Харьковской области погибли из-за оккупации россиянами, 80% инфраструктуры города разрушены.

Источник: депутат Изюмского городского совета Максим Стрельников на брифинге в Media Center Ukraine - Ukrinform

Прямая речь: "10 сентября благодаря ВСУ над Изюмом снова зареял желто-голубой флаг Украины. Сейчас он появляется на всех домах, на помещении городского совета, на самой высокой точке в Харьковской области – горе Кременец…

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Сейчас еще в Изюме проходят стабилизационные мероприятия, которые проводят Вооруженные силы, Служба безопасности Украины и другие правоохранительные органы, чтобы правительство и Генеральный штаб (ВСУ) смогли уже официально сообщить эту хорошую новость, которую мы так долго ждали".

Детали: Стрельников сказал, что город Изюм очень сильно пострадал в результате войны.

"Как отмечал изюмский городской глава Валерий Марченко, более 80% всей инфраструктуры города разрушены. Это и частные, и многоквартирные жилые дома и предприятия, государственные учреждения, коммунальные учреждения, а также промышленные мощности. Это правда. К сожалению, город разрушен. Страшнее всего, что впереди – зима, а централизованная система отопления разрушена", – добавил он.

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По словам депутата, эту проблему властям нужно как можно быстрее решить.

По предварительным данным, несмотря на "тихую эвакуацию" в Изюме остается около 10 тысяч жителей. Депутат надеется, что власти успеют "все сделать, чтобы зима не была для нас неожиданной".

Также нужны лекарства и больницы.

Прямая речь: "По информации, которой мы владеем, по меньшей мере тысяча местных жителей погибли в результате военных действий, но еще больше людей пострадали, потому что им не оказали своевременную медицинскую помощь. Поскольку российские оккупанты еще в марте разрушили все учреждения здравоохранения в Изюме. Они не работали. Доступ к лекарствам был ограничен. Российские оккупанты и мародеры разворовали все аптеки.

Поэтому вопросы лекарств и госпитализации жителей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, стоят очень остро. Эти вопросы – первоочередные".

Предыстория: Город Изюм в Харьковской области был оккупирован со 2 апреля 2022 года российскими войсками, 10 сентября россияне отошли из него, оставляя военную технику.

Изюм был сильно поврежден во время боев. В нем нет электричества, воды и газа.

Темы: ИзюмХарьковская областьдеоккупациявойна
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