Російське командування призупинило відправку нових підрозділів в Україну – Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, російське військове командування призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на війну в Україну.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах".

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Деталі: В Генштабі кажуть, що на ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих військових РФ, при цьому не враховуються втрати приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій.

Також ситуація з відправкою погіршується через загальне ставлення в Росії до власних поранених. У російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій.

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