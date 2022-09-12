Російське командування призупинило відправку нових підрозділів в Україну – Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, російське військове командування призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на війну в Україну.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах".

Деталі: В Генштабі кажуть, що на ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих військових РФ, при цьому не враховуються втрати приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій.

Також ситуація з відправкою погіршується через загальне ставлення в Росії до власних поранених. У російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій.

Що було раніше:

Наприкінці серпня представник української розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців.

Водночас голова комісії Ради федерації Росії Андрій Клімов із захисту держсуверенітету каже, що необхідності у військовій мобілізації в Росії немає на фоні втрат і поразок РФ в Україні.

За минулу добу захисники України вбили близько 300 військовослужбовців Російської Федерації, знищили один літак та один безпілотний літальний апарат. Людські втрати РФ наближаються до 53 тисяч осіб.